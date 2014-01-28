سرژیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت پیشنهاد باشگاه الاهی قطر به آندرانیک تیموریان عنوان کرد: این پیشنهاد تازگی ندارد و از پنج ماه قبل وجود داشته است. در واقع آنها قبل از شروع فصل آندو را می‌خواستند و پیشنهاد داده بودند که هنوز هم آن ماجرا برقرار است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آندو موافق رفتن به این تیم است، گفت: بهتر است که خود آندو در این باره صحبت کند ولی به من گفت که پیشنهاد قطعی است و روی آن فکر می‌کند البته هنوز چیزی در این باره به طور کامل مشخص نشده است.

تیموریان در خصوص آخرین مذاکرات جدی طرفین بیان کرد: آخرین بار یک ماه پیش بود که با یکدیگر به طور جدی صحبت کرده بودیم و هنوز هم آنها خواستار به خدمت گرفتن آندو هستند. البته تا عصر امروز شاید بتوانیم حرف‌های جدیدی برای گفتن داشته باشیم.

وی در خصوص احتمال سفر خود به دوحه نیز گفت: از من نخواهید زمان دقیق آن را مطرح کنم و نمی‌توانم بگویم که دقیقا چه زمانی برای مذاکره به دوحه می‌روم ولی این اتفاق رخ می‌دهد.

سرژیک تیموریان درباره ادعای فتح‌الله‌زاده مبنی بر پیشنهاد شش میلیارد تومانی باشگاه الاهلی قطر به آندو تاکید کرد: خدا از دهانتان بشنود ولی اصلا از این خبرها نیست و او پیشنهاد شش میلیارد تومانی ندارد.