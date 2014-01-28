ورود سه کشتی گارد ساحلی چین به آبهای دیائویو/در عملیات ارتش فیلیپین 20 نفر کشته و زخمی شدند

مالزی



خبرگزاری فرانسه از افزایش تنش های مذهبی میان مسلمانان و مسیحیان در مالزی در پی پرتاب دو بمب آتش زا به داخل کلیسایی در ایالت شمالی پینانگ خبر داد.



اندونزی



شینهوا نیز از وقوع زمین لرزه 3/5 ریشتری در شهر یوگیاکارتا اندونزی در عمق 33 کیلومتری و در فاصله 68 کیلومتری جنوب غرب شهر کبومن در جاوه مرکزی در اقیانوس هند خبر داد اما به تلفات این زمین لرزه اشاره نکرد.



سخنگوی آژانس مبارزه با بلای طبیعی اندونزی نیز گزارش داد که بر اثر رانش زمین در این کشور پنج نفر کشته و 10 فرد دیگر مفقود شده اند.



فیلیپین



رویترز نیز از کشته شدن 17 شبه نظامی و زخمی شدن سه مخالف مذاکرات صلح بین جنبش جدایی طلبان مورو و دولت این کشور در پی عملیات ارتش فیلیپین به مقر این افراد در جنوب فیلیپین خبر داد.



ژاپن



خبرگزاری فرانسه نیز از ورود سه کشتی گارد ساحلی چین به آبهای منطقه ای اطراف جزایر دیائویو به مدت دو ساعت خبر داد.



در پی اقدام ماه گذشته چین مبنی بر ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز جزایر سینکاکو که مورد مناقشه دو کشور است پارلمان ژاپن با صدور قطعنامه ای اقدام چین را جسورانه و خطرناک خوانده و اعلام کرد هرگز اقدامات چین برای تغییر وضعیت منطقه را نخواهد پذیرفت.



درحالیکه گارد ساحلی ژاپن درباره ورود کشتی های ژاپنی به آبهای مورد مناقشه هشدار داده است، چین مالکیت این جزایر را از آن خود می داند.



اقدامات چین در حالی است که باراک اوباما اخیرا خواستار خویشتنداری پکن و حل تنش ها با ژاپن از طریق گفتگو شده است.



تنش های ارضی در شرق آسیا میان چین، ژاپن، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسیده است.



جزایر مورد مناقشه چین و ژاپن در دریای چین شرقی در اختیار ژاپن است. این جزایر را ژاپنی ها سنکائو و چینی ها دیائویو می نامند.



کامبوج



دویچه وله نیز گزارش داد تظاهرات ضد دولتی در شهر پنوم پن پایتخت کامبوج به خشونت کشید و در جریان اعتراضات هشت نفر زخمی شدند.



معترضان خواستار آزادی 23 معترضی بودند که به خاطر افزایش میزان حداقل دستمزدی خود به خیابانها آمده بودند و در جریان درگیریهای خونین در دوم و سوم ژانویه بازداشت شدند.



این درگیری پس از آن آغاز شد که معترضان تلاش گسترده ای را برای برداشتن موانع پلیس با هدف ورود به پارک آزادی پایتخت کامبوج آغاز کردند و این تظاهرات با دخالت پلیس پایان یافت.



در جریان این درگیری معترضان سنگ و بطری آب به سوی پلیس پرتاب کردند و نیروهای امنیتی نیز برای سرکوب تظاهرات از باتون استفاده کردند.



پاکستان



استاندار کنر افغانستان از کشته شدن سه کودک افغانی و زخمی شدن هشت فرد دیگر در جریان حملات راکتی از خاک پاکستان به شرق این کشور خبر داد.



مقامات دولتی پاکستان همچنین از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر بر اثر انفجار امروز سه شنبه بمب در منطقه قبیله ای کرم در شمال غرب این کشور خبر دادند.