اهداف پروژه های محرومیت زدایی سپاه اثبات کارآمدی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ضیاء الدین حزنی در افتتاح پروژه های محرومیت زدایی مرحله اول و دوم استان گلستان ظهر چهارشنبه در استانداری گلستان اظهار داشت: ایجاد نشاط و امید بین مردم، بهبود وضعیت معیشت مردم و رشد اقتصادی آنان از جمله اهداف دیگر پروژه های محرومیت زدایی در استان است.

وی تصریح کرد: از دیگر ویژگی های طرح های محرویت زدایی قرارگاه خاتم الانبیاء این است که 70 ذرصد این پروژه ها کوچک و کم بازده ، عام المنفعه و فاقد پیچیدگی های فنی است و بیشتر این فعالیت ها عمدتا در مناطق محروم و مرزی و حساس انجام می شود.

سردار حزنی بیان کرد: 90 درصد فعالیت های ما عمرانی است و 10 درصد بقیه نیز فعالیت های آموزشی و فرهنگی و ورزشی است و تاکنون این قرارگاه 12 هزار و 612 پروژه در سراسر کشور اجرا کرده است که در زمینه های احداث خانه بهداشت، خانه عالم، مسجد، غسالخانه، ایجاد کتابخانه، پل، لایروبی و مجتمع های فرهنگی و آبرسانی و برقی رسانی بوده است.

وی با بیان این که احداث 2 هزار کیلوکتر جاده و راه روستایی از دیگر اقدامات این قرارگاه بوده است، گفت: احداث 60 فقره موج شکن در استان های سیستان وبلوچستان، هرمزگان و بوشهر و خوزستان از دیگر اقدامات این قرارگاه بوده است.

یکی از راهبردهای اصلی سپاه مردم داری و محرومیت زدایی است

مشاور فرماندهی کل سپاه در ادامه تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی سپاه مردم داری، محرومیت زدایی و مردم یاری است که در چشم انداز 20 ساله مقم معظم رهبری برای سپاه مخص کرده اند.

وی افزود: حل مشکلات محروم،ایجاد محبوبیت برای نظام و ترمیم خرابی ها وتوسعه آبادانی کشور از جمله دیگر اهداف محرومیت زدایی در کشور توسط سپاه است که این خدمت برای ما افتخار بزرگی است.