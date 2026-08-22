مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید همزمان با هفته وحدت در سراسر استان گیلان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

از نخستین روزهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون، شخصیت‌های برجسته‌ای از دولتمردان و خدمتگزاران صدیق این مرز و بوم، جان خویش را در راه اعتلای اسلام، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت و اقتدار ایران عزیز و خدمت خالصانه به ملت سرافراز ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند. سیره و منش مدیریتی و سبک زندگی این شهدای والامقام جلوه‌ای روشن از مدیریت جهادی، روحیه خدمتگزاری، ایثار و فداکاری، مردم‌داری، ساده‌زیستی، پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی و همچنین الگویی ماندگار و عینی برای مدیران و کارگزاران نظام اسلامی، نخبگان، جوانان مؤمن و انقلابی در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی است.

ملت بزرگ و سرافراز ایران در طول ۴۷ سال حیات پربرکت انقلاب اسلامی، همواره آماج تهدیدها، تحریم‌ها، فشارها و توطئه‌های مستمر نظام سلطه و استکبار جهانی به‌ویژه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی بوده است. در برابر تجاوزهای آشکار، جنگ‌افروزی‌ها و جنایت‌های سازمان‌یافته دشمنان، جمعی از بهترین فرزندان رشید این ملت، مظلومانه اما سرافرازانه جان خویش را فدای اسلام، انقلاب اسلامی و میهن عزیز کرده‌اند.

مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید با پاسداشت قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس ‌الله نفسه الزکیه) و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۹ دولتمرد شهید با محوریت شهیدان والامقام محمدعلی رجایی (رئیس‌جمهور شهید) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر (نخست‌وزیر شهید)، همزمان با هفته وحدت و ایام فرخنده میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق (علیه‌ السلام)، در سراسر استان گیلان و مراسم محوری ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۴۰۵/۶/۲ با سخنرانی علیرضا کاظمی (وزیر آموزش و پرورش) در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، از عموم مردم بصیر، مؤمن، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده، پرشور و حماسی خود در این مراسم بار دیگر وحدت دینی و انسجام ملی خود را به نمایش بگذارند و پیوند ناگسستنی خویش را با آرمان‌های متعالی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت‌ الله ‌علیه)، اندیشه و مسیر الهی رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان‌ الله‌ علیه) و منویات مقام معظم رهبری امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله ‌العالی) به منصه ظهور جهانیان برسانند.