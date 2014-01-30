سومین جلسه بررسی بودجه در مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سومین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور 196 نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

تنها دستور جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه سال 93 است.

در جلسه نوبت عصر دیروز، قیمت خوراک پتروشیمی ها بررسی شد که پس از گفتگوی طولانی مجلس، مراعا ماند و بعد از آن نمایندگان به سراغ بررسی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی رفتند.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن از 29 درصدی که دولت برای سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کنار گذاشته، 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز شده و 9 درصد به توسعه مناطق محروم و اجرای طرح های نیمه تمام اختصاص یابد.