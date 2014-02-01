اعتراض به تاخیر نمایندگان در جلسه بررسی بودجه کل کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در نوبت عصر بررسی بودجه 93 کل کشور در بخش های درآمدی محمدرضا تابش نماینده مردم یزد در تذکری گفت: بودجه ای که به استان های مختلف اختصاص یافته با عدالت، توازن ندارد.

وی افزود: مردم یزد سالانه 840 میلیارد تومان مالیات می دهند، اما بودجه عمومی و جاری آنها در سال 93، 250 میلیارد تومان تعیین شده است که با اصل عدالت و مساوات مغایرت دارد.

وی همچنین با اشاره به تاخیر تعداد زیادی از نمایندگان در جلسه نوبت دوم مجلس برای بررسی بودجه 93 کل کشور گفت: جلسه بررسی بودجه جلسه بسیار مهمی است که متاسفانه 80 تا 90 نفر از نمایندگان در جریان جلسه بررسی بودجه هنوز وارد صحن نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام قبلی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار بود جلسه نوبت دوم مجلس به منظور بررسی بودجه 93 کل کشور ساعت 14:00 آغاز به کار کند، اما این در حالی است که ساعت 14:40 دقیقه تعداد زیادی از نمایندگان هنوز خود را به صحن نرسانده و یا با تاخیر وارد جلسه شدند.

بر این اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر تابش گفت: نمایندگان باید به موقع در جلسات بررسی بودجه حضور داشته باشند.

به گزارش مهر، همچنین در جریان تذکر شفاهی بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در تذکری گفت: پیوست های بودجه و ردیف‌های آن هنوز به نمایندگان تحویل داده نشده است. باید این پیوست ها زودتر تحویل نمایندگان شود تا ما بدانیم چه چیزی را تصویب و چه چیزی را رد کنیم.

بر این اساس، علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر تابش گفت: ردیف های بودجه ای را در اختیار نمایندگان قرار دهید.