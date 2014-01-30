بی نظمی در مجلس به دنبال عدم تصویب پیشنهادی برای اجرای پروژه های عمرانی شهرستانها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه در دستور کار قرار داشت.

پس از پایان بحث های مفصل نمایندگان در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و عدم تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر اختصاص 9 درصد از سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به طرح های تملک دارایی شهرستان ها و مناطق محروم، بهروز نعمتی و رضا عبداللهی نمایندگان مردم اسدآباد و ماهنشان اعلام تذکر و اخطار قانون اساسی کردند.

قبل از رای مخالف نمایندگان به این پیشنهاد، بهروز نعمتی در اعتراض به اقدام هیات رئیسه مبنی بر اینکه اجازه اعلام تذکر به وی ندادند محکم به میز کوبید به طوری که نظر همه خبرنگاران و نمایندگان را جلب کرد.

پس از پایان رای گیری و عدم تصویب این پیشنهاد، هیات رئیسه به نمایندگان فرصت داد تا اخطارها و تذکرات خود را مطرح کنند.

بهروز نعمتی با بیان اینکه خدا را شکر که هیات رئیسه وقت داد محرومان نیز صحبت کنند، گفت: بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی در مورد کلیات هر طرح یا لایحه ابتدا باید سخنگوی کمیسیون اصلی حداکثر 5 دقیقه صحبت کند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خطاب به لاریجانی گفت: شما باید اجازه می دادید سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی صحبت می کرد نه ریاست کمیسیون تلفیق.

وی ادامه داد: شهرستان ها دو سال است که در تب و تاب می سوزند چون بودجه ای وجود ندارد. تنها جایی که می شد برای شهرستانها کار کرد، مجلس بود. متاسف هستیم که باید اینقدر فشار بیاورند که این پیشنهاد رای نیاورد.

نعمتی اظهار داشت: در تهران هزاران پروژه با ارقام بالا راه اندازی می شود. ما حسود نیستیم، شما برای شهرستان ها چه فکری کرده اید، اگر نماینده در این ایام نتواند برای دفاع از حقوق مردم صحبت کند کی وقت آن است؟

وی افزود: بنده را تهدید می کنند که اگر فلان شد، فلانتان می کنیم. من نماینده مردم هستم.

نعمتی خطاب به لاریجانی گفت: از حضرتعالی انتظار داشتم به این موضوع کمک کنید، خدا را خوش نمی آید که این گونه رفتار شود و پیشنهادی که همه آرزوهای مردم بود به هدر رود.

وی تاکید کرد: تمام پروژه هایی که الان در دست اجراست فقط پروژه های بالای 50 درصد است. اما در شهرستان ها پروژه ای که 50 درصد آن اجرایی شده باشد وجود ندارد، این پروژه ها فقط در مناطق برخوردار و پایتخت است.

در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری خطاب به لاریجانی، گفت: سپاسگزارم که برآی آرامش مجلس تلاش کردید.

وی ادامه داد: در بحث مهمی مثل بودجه نباید با شعر و ادبیات احساسات مردم یک کشور را به مستضعفین و مستکبرین تقسیم کرد، این کار نتیجه ندارد.

نماینده مردم بجنورد تاکید کرد: اگر دوستانی که پیشنهاد داشتند منطقی صحبت می کردند به نتیجه می رسیدیم. من خودم از محروم ترین مناطق کشور هستم اما معتقدم باید حفظ شان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به مناطق محروم توجه کرد، گفت: باید روش ها را برای حفظ شان مجلس مورد توجه قرار داد.

در ادامه رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای، گفت: بر اساس قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قانون معتبری است، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اگر نماینده ای اخطار یا تذکری داشته باشد باید قبل از رای گیری طرح یا پیشنهاد حرف هایش استماع شود، قبل از اظهارات آقای مصباحی مقدم در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، بنده اعلام اخطار و تذکر کردم اما شما اجازه صحبت ندادید.

وی خطاب به لاریجانی گفت: شما علم و دیانت تان از من بیشتر است، شما سوگند یاد کردید که به آیین نامه عمل کنید. در بحث بودجه بر اساس آیین نامه باید سخنگوی کمیسیون در دفاع از طرح یا لایحه صحبت کند. اگر می گویید روال بوده ، روال غلطی بوده است، خلاف قانون بوده است.

عبداللهی افزود: آقای مصباحی مقدم تاج سر ما هستند اما اگر قرار است ایشان سخنگوی کمیسیون باشند باید در مخالفت و موافقت با همه پیشنهادات صحبت کنند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات، گفت: بررسی بودجه سال 93 در دستور کار مجلس است که وقت زیادی برای بررسی آن نیاز داریم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر پیشنهادی از سوی برادری مطرح شود ما باید اجازه دهیم مخالفان و موافقان همه صحبت کنند، به نظر شما درست است که با صدای بلند نظم جلسه را به هم بزنید و اعلام مخالفت یا موافقت کنید؟ باید فضای آرامی ایجاد شود تا مخالفت ها و موافقت ها شنیده شود تا نمایندگان بتوانند تصمیم گیری کنند.

لاریجانی ادامه داد: اگر می خواهید بررسی لایحه بودجه درست پیش رود فضای جلسه را طوری اداره کنید که همه بتوانند صحبت کنند.

وی خطاب به عبداللهی گفت: اخطار شما مبنی بر اینکه سخنگوی کمیسیون باید در مخالفت یا موافقت با طرح صحبت کند در مورد کلیات طرح هاست نه در مورد پیشنهادات لایحه بودجه، آقای عبداللهی مواردی بود که در زمان ریاست شما بر کمیسیون تلفیق، شما هم در مورد پیشنهادی صحبت می کردید.

لاریجانی خطاب به عبداللهی ادامه داد: شما علاقه نداشته باشد آقای مصباحی مقدم صحبت کنند، در هیات رئیسه حضور یافتید و این مطلب را اعلام کردید من هم پاسخ شما را دادم.

رئیس مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه کار مهمی در پیش است اجازه دهید بحث ها جلو برود. وقتی فضا را به این شکل ناآرام می کنید اجازه تصمیم گیری دقیق را از نمایندگان سلب می کنید.

به گزارش مهر، در جریان پاسخ ریاست مجلس شورای اسلامی به تذکرات نمایندگان، نعمتی با صدای بلند گفت: دو سال است که پروژه های شهرستان ها اجرا نشده و با عصبانیت مجلس را ترک کرد. دقایقی بعد دهقان عضو هیات رئیسه وی را به صحن بازگرداند و مسعود پزشکیان وی را تا صندلی اش همراهی کرد.