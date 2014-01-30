عوامل مستند «ابراهیم در آتش» تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این نشست صمیمی دکتر پورحسین مدیر شبکه مستند ضمن خوشامدگویی به گروه تولید مستند «ابراهیم در آتش»، این مستند و همچنین مجموعه «یک فیلم، یک حقیقت» را که «ابراهیم در آتش» در قالب آن ساخته شده است را بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: «ابراهیم در آتش» با موضوع نگاهی به زندگی شهید ابراهیم اصغر زاده که خود یکی از بهترین فیلمسازان حوزه مستند و دفاع مقدس بود ، مستندی است که از هر لحاظ قابل دفاع است. ضمن اینکه حضور مستمر شما دو کارگردان در کنار هم درطول این سالها آن هم در حوزه سینمای مستند و داستانی، هم جای خوشحالی دارد و هم یکی از دلایل این موفقیت است.

سپس دل آگاه گزارشی از عملکرد مجموعه «یک فیلم، یک حقیقت» که در هر قسمت به زندگی یکی از مستندسازان برجسته کشورمان می‌پردازد، ارائه داد و افزود: پس از حضور این آثار در قالب مستندهای پرتره در جشنواره سینما حقیقت و به خصوص «ابراهیم در آتش» بسیاری از مستندسازان بزرگ کشورمان که در آغاز راه مخالف تولید این مجموعه بودند، علاقمند شدند تا هر کدام ساخت مستند زندگی یکی از مستندسازان را برای پخش از شبکه مستند بر عهده بگیرند.

کیوان علیمحمدی یکی از کارگردانان «ابراهیم در آتش» نیز گفت: حقیقت این است که ما در ساخت این مستند نقشی نداشتیم و همه چیز با همت خانم خدامی همسر شهید اصغر زاده و دل آگاه و مرتضی پورصمدی شکل گرفت. حتی قبل از تولید این اثر ، من و امید بنکدار قصد داشتیم تا برای همیشه از دنیای فیلمسازی خداحافظی کنیم اما بعد از ساخت «ابراهیم در آتش» همه چیز برایمان تغییر کرد و همان طور که وقتی دانشجوی فیلمسازی بودیم ابراهیم اصغرزاده چون استادی مهربان از ما حمایت کرد، در ساخت این مستند که درباره زندگی او بود نیز خود را مدیون او می‌دانیم. همه چیز در تولید این فیلم به شدت برایمان خوش یمن بود و مراحل ساخت به طرز معجزه آسایی پیش رفت. من و امید در تمام مراحل تصویر برداری روح ابراهیم را در کنارمان حس کردیم.

امید بنکدار دیگر کارگردان این مستند نیز اضافه کرد: شهید اصغرزاده گرچه حضور فیزیکی در میان ما نداشت اما بدون شک در تولید این مستند لحظه به لحظه به ما کمک کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد شبکه مستند بتواند با مدیریت منسجم طی چند سال آینده به ارتقای سطح فرهنگ جامعه و رشد سینمای مستند کمک کند.

در پایان پورحسین با اهدای لوح تقدیر و جوایزی نفیس از ناهید دل آگاه تهیه کننده و کیوان علیمحمدی و امید بنکدار کارگردانان «ابراهیم در آتش» قدردانی کرد.

گزارش تصویری این مراسم جمعه این هفته یازدهم بهمن ماه ، ساعت 18 از «نردبان» شبکه مستند پخش خواهد شد.