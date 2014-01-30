از کتابخانه پارک شهر تا شبکه مجازی تاچارا

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: قرار است از این به بعد هر هفته، سرویس فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر، یک بسته پیشنهادی را از عوامل مختلف که به این حوزه مربوط میشوند، به خوانندگان و مخاطبان خود ارائه کند. معرفی کتابخانهها، کتابفروشیها، کتابهای شعر و داستان، سایتهای مفید حوزه کتاب و کتابخوانی و ... برخی از عناصر این گزارشهای هفتگی خواهد بود.
در این گزارشها سعی میشود، برنامههای فرهنگی هم از جمله رونمایی یا نقد کتاب که قرار است به زودی برگزار شوند، به خوانندگان معرفی شوند تا اگر علاقهمند به حضور در چنین برنامههایی هستند، بتوانند برای حضور در آنها برنامهریزی کنند.
به این ترتیب اولین گزارش از سری بستههای پیشنهادی و هفتگی فرهنگ و ادب در ادامه تقدیم مخاطبان میشود:
قدیمیترین کتابخانه تهران
کتابخانه پارک شهر، قدیمیترین کتابخانه در میان کتابخانههای عمومی فعلی تهران است. این کتابخانه در سال 1340 در پارک شهر که در محله قدیمی سنگلج است، ساخته شد. البته این کتابخانه تا پیش از سال 40 در محل دفتر پارک شهر برپا بوده اما در سال 40 با همکاری شرکت نفت، تبدیل به کتابخانهای با 3 هزار و 800 جلد کتاب شد.
این کتابخانه که ابتدا در محل یک سفرهخانه سنتی برپا شده بود، بعد از 10 سال به مکان فعلی خود در ضلع جنوبی پارک شهر منتقل شد. این اتفاق در سال 1350 رخ داد و اولین کلنگ احداث کتابخانه در محل فعلی 3 سال پیشتر خورده بود.
از ناحیه جنوب غربی پارک شهر، قصد ورود به این پارک را داشته باشید، با عبور از درگاه پارک، پیش رویتان دو ساختمان روبروی هم را خواهید دید که یکی از آنها مربوط به مجموعه کتابخانه است که مخزن آن در زیرزمین و سالنهای مطالعه آقایان و بانوان در طبقه همکف قرار دارند. ساختمان روبرو هم، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی پارک شهر است که برخی از برنامههای مربوط به نهاد کتابخانههای عمومی کشور در آن برگزار میشود. چون کتابخانه مرکزی پارک شهر در حال حاضر زیرمجموعه نهاد کتابخانههای عمومی کشور است.
این کتابخانه تا سال 52 به عنوان زیرمجموعه سازمان کتابخانه های عمومی شهر تهران وابسته به شهرداری فعالیت میکرد و منابع مالیاش از محل درآمدهای شهرداری تامین میشد. اما از سال 52 به بعد، این کتابخانه به عنوان زیرمجموعه وزارت فرهنگ و هنر وقت که امروزه با نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت میکند، به فعالیتش ادامه داد. از سال 84 تا امروز این کتابخانه توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور اداره میشود.
سالنهای مطالعه این کتابخانه به صورت شبانهروزی فعال هستند اما مخزن اصلی کتابخانه برای امانت کتابها از ساعت 7:30 تا 23:30 هر روز باز است. قسمت مربوط به مراجع و نشریات نیز از ساعت 7:30 تا 20 فعالیت میکنند. بخشهای امانت و مرجع این کتابخانه در روزهای تعطیل نیز خدمات ارائه میدهند اما قسمت مخزن کتابخانه در حال حاضر به دلیل اعمال تعمیرات در این بخش، باز نیست.
مخزن کتابهای مرجع که کتابهای لاتین کتابخانه هم جزئی از آنها هستند، در طبقه پایین کتابخانه قرار دارند و تا تمام شدن تعمیرات، دسترسی به آنها ممکن نیست.
یک کتابفروشی خوب
نشر افق 23 سال پیش راه افتاد و تا 4 سال پیش یعنی در طول کمتر از 20 سال، 755 عنوان كتاب چاپ اول منتشر کرد. افق تا به حال سه بار به عنوان ناشر برگزیده و تقدیری كشور در حوزه كودك و نوجوان و پنج دوره هم به عنوان شركتكننده برگزیده نمایشگاه كتاب تهران انتخاب شده است. این ناشر در نمایشگاههای بینالمللی كتاب كودك و نوجوان همچون بولونیا، فرانكفورت، لندن و قاهره حضور داشته است.
اغلب کتابهای افق در حوزه ادبیات و برای همه گروههای سنی اعم از كودك و نوجوان، جوان و بزرگسال است. ارتباط كاری و همكاری فرهنگی با بیش از 40 موسسه فرهنگی و انتشاراتی اعم از اروپایی، آمریكایی و آسیایی، مطالعه و كسب تجربه در خصوص صنعت نشر و چاپ و پیمان امتیاز چاپ اثر (copy right)، افق را به ناشری که چهرهای فعال از خود در عرصههای بینالمللی حوزه نشر بر جای نهاده، تبدیل کرده است.
منگی (نویسنده: ژوئل اِگلوف، اصغر نوری)، سكهای از آسمان (نویسنده: جنیفر هولم، مترجم: شهلا انتظاریان)، بنبست نورولت (نویسنده: جك گانتوس، مترجم: كیوان عبیدیآشتیانی)، پسرخاله وودرو (نویسنده: روت وایت، مترجم: محبوبه نجفخانی)، ماه بر فراز مانیفست (نویسنده: كلر وندرپول، مترجم: كیوان عبیدیآشتیانی) تعدادی از کتابهای برگزیده و پرفروش افق است.
اگر میخواهید سری به کتابفروشی افق بزنید و نگاهی به تازهترین کتابهایش بیندازید و اثر مورد نظرتان را تهیه کنید، علاوه بر مراجعه به سایت آن به نشانی www.ofoqco.com میتوانید به دو شعبه این کتابفروشی یکی در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان شهید نظری (غربی)، شماره 183، یکی در فلكه صادقیه، نبش ستارخان، برج گلدیس، شهر كتاب گلدیس، سری بزنید.
یک سایت مفید درباره کتاب و کتابخوانی
علاقهمندان به جستجوی کتاب در فضای مجازی را هم خبر کنیم که اخیراً یک شبکه مجازی کتاب در کشور راهاندازی شده است؛ «تاچارا» کتابفروشیای است که برای سر زدن به آن، نیازی به شال و کلاه کردن ندارید و به سادگی میتوانید با ورود به سایت آن (www.tachara.ir) همزمان با گشتن میان کتابهای فروشگاه، نقدها و گفتوگوهای مربوط به هرکدام را نیز ببینید و بخوانید. اما چرا نام این شبکه مجازی را گذاشتهاند: تاچارا؟ تچر یا «تاچارا» یکی از کاخهای تخت جمشید است که محل گردهمایی بزرگان فرهنگ و اندیشه بوده و به عنوان کاخ زمستانی داریوش هم شناخته میشود.
تاچارا اما تنها یک کتابفروشی مجازی نیست. در این سایت یک «کافه کتاب» پرمحتوا نیز در دسترس علاقهمندان به مطالعه وجود دارد که آرشیوی است از بهترین گفتوگوها با نویسندگان، مترجمان و همچنین نقدها و مقالات منتشر شده درباره کتابها. در «تاچارا» میتوانید در آن اخبار نویسندگان و مترجمان ِمحبوب خود را دنبال کنید؛ کتاب بخرید، کتاب بخوانید، کتاب هدیه کنید و کتابهای خوانده و نخوانده خود را به آنها که مدتهاست دنبال آن میگردند، عرضه کنید.
میدانی مریخیها چه میخورند؟
امروز، عصر رسانههاست. ماهواره و اینترنت و بازیهای رایانهای در سراسر جهان مخاطبان بسیار دارند. بچهها ساعات طولانی پای کامپیوتر مینشینند و بازی میکنند اما در این روز و روزگار هم میتوان کودکان را با کتابهای خوب و خواندنی آشنا کرد. کتاب«میخواهم نقاشی بکشم»، یکی از این کتابهاست. یک کتاب جذاب برای کودکان گروه سنی الف و ب.
این کتاب به تو این امکان را میدهد تا تصویر دوستت را نقاشی کنی؛ با رنگ برایش شال زیبا و بلندی ببافی؛ به «مارو» کلاه هدیه بدهی تا سرما نخورد؛ حتی میتوانی به کلاه او، پر بچسبانی؛ تو میتوانی برای درختان، پرندهها و برگهای بیشتری بکشی؛ حتی میتوانی حدس بزنی لولا و چارلی از پنجره به چه چیز نگاه میکنند یا مریخیها چه میخورند. حتی میتوانی غذای دلخواه خود را نقاشی کنی.
لارن چایلد، نویسنده بریتانیایی، یکی از محبوبترین نویسندههای ادبیات کودک است و کتابهای متفاوتش، جوایزی چون «مدال اسمارتیز» و«گرین اوی» را برای او به ارمغان آورده است. شهرت این نویسنده بیشتر بهخاطر مجموعه کتابهای«چارلی و لولا» است که «میخواهم نقاشی بکشم» یکی از آنهاست.
بچههایی که دوست دارند بخوانند و نقاشی بکشند و پدر و مادرهایی که دلشان میخواهد تخیل فرزندان خود را پرورش دهند، خوب است به ولنجک، بلوار دانشجو بروند. کمی بالاتر از میدان یاسمن، انتشارات منظومه خرد، نشانی ناشری است که این مجموعه را منتشر کرده؛ همچنین میتوان با شماره 09305010229 یا 22414951 تماس بگیرند.
پیشنهاد ملاقات با مرد بزرگ
طی هفتههای گذشته رمان «مرد بزرگ» توسط نشر ققنوس منتشر شده است. این رمان یک اثر بینالمللی مطرح از کیت کریستنسن است. «مرد بزرگ» باعث شده تا سهیل سمی با یکی دیگر از ترجمههای خوب خود، یک رمان خوب را به مخاطبان ایرانی معرفی کند. «مرد بزرگ» در سال 2008 چاپ شده و جایزه پن - فاکنر را از آن خود کرده است. این رمان 4 بخش اصلی دارد که هر بخش به فصلهای مختلف تقسیم میشود.
اگر بخواهیم داستان مرد بزرگ را لو ندهیم و به طور اجمالی اشارهای به داستانش داشته باشیم باید بگوییم درباره یک نقاش مشهور است که چند سال از مرگش میگذرد و ماجراهایی در حال روشن شدن است.
علاقهمندان به تهیه این کتاب میتوانند به مراکز فروش نشر ققنوس مراجعه کنند یا با شماره تلفنهای 66460099 - 66408640 تماس بگیرند.
یک کتاب شعر خوب از عموشلبی
شلدون آلن سیلورستاین یا همان شل سیلوراستاین نویسنده و شاعر آمریکایی که برای کودکان مینوشت، به مدد مترجمانی چون حمیدرضا خادمی، منیژه گازورانی و رضی هیرمندی به بچههای ایرانی معرفی شده است.
سیلوراستاین که بین بچهها و مخاطبانش به اسم عموشلبی معروف است، داستانها و اشعار جسورانه و متفاوتی برای کودکان و نوجوانان دارد. رضی هیرمندی مترجم باسابقه ادبیات کودک و نوجوان هم چند سالی است که به ترجمه آثار عموشلبی رو آورده است.
هیرمندی آخرین اثر از سیلوراستاین را همراه با همسرش مهرنوش پارسانژاد ترجمه کرده است. این کتاب که «با همهچی» نام دارد اشعار متفاوتی دارد که در آنها از مناظر و زاویههای متفاوتی به موضوعات مختلف و مسائلی که ممکن است روزمره به نظر برسند، نگاه شده است. این شعرها علاوه بر این که سوژههای جالبی دارند، بچهها را به عنوان مخاطب شعر، جدی میگیرند.
هیرمندی در این باره میگوید: حتما میدانید که عموشلبی اهل پند و نصیحت و درسهای آنچنانی نیست. او برای دل خود و دل ما و شما شعر سروده و تصویر کشیده است. این کتاب ماه گذشته توسط نشر افق راهی بازار نشر شده است. علاقهمندان به تهیه این کتاب میتوانند به کتابفروشیها انتشارات افق، ناشر این کتاب مراجعه کنند یا با شماره تلفن 66413367 تماس بگیرند.
پیشنهاد برای نشستهای ادبی
علاقهمندان به شعر و شاعری و مخصوصا طرفداران ترانه میتوانند روی یک «آخر هفته ترانهای» حساب کنند. چون پنجشنبه و جمعه این هفته دو نشست با حضور گروهی از ترانهسرایان در تهران برگزار میشود. پیشنهاد اول، نشست هفتگی خانه ترانه با مدیریت افشین یداللهی است که پنجشنبه هر هفته در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود. علاقهمندان به یداللهی و ترانههایش برای خواندن آثارشان در این نشست و احیانا شنیدن نظرات این ترانهسرا میتوانند از ساعت 14 به فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر سيد خندان، خيابان جلفا بروند.
اما جلسه ترانه سرایان در سرای محله کاووسیه هم هر پنجشنبه با حضور صابر قدیمی برپاست و این هفته نیز از ساعت 15 پذیرای شما خواهد بود.
سرای محله کاووسیه در خیابان ميرداماد، كوچه قباديانی غربی واقع شده است.
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