از ماجرای آقاغوله تا شاهی که شین نداشت

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب:قرار است از این به بعد هر هفته، سرویس فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر، یک بسته پیشنهادیفرهنگی برای آخرهفته به خوانندگان و مخاطبان خود ارائه کند. معرفی کتابخانه‌ها، کتابفروشی‌ها، کتاب‌های شعر و داستان، سایت‌های مفید حوزه کتاب و کتابخوانی و ... برخی از عناصر این گزارش‌های هفتگی خواهد بود.

در این گزارش‌ها سعی می‌شود، برنامه‌های فرهنگی هم از جمله رونمایی یا نقد کتاب که قرار است به زودی برگزار شوند، به خوانندگان معرفی شوند تا اگر علاقه‌مند به حضور در چنین برنامه‌هایی هستند، بتوانند برای حضور در آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

دومین گزارش از سری بسته‌های پیشنهادی و هفتگی فرهنگ و ادب پیش روی شماست:

رمان : شاهی که «شین» اش افتاد

روزهای منتهی به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شاید بهترین فرصت باشد برای خواندن کتاب هایی که در حال و هوای روزهای انقلاب یا درباره رخدادهای مرتبط با آن نوشته شده اند. به ویژه اگر قرار باشد داستانی درباره زندگی «محمدرضا پهلوی» از زبان خودش بخوانیم.

رمان «شاه بی‌شین» نخستین مجلد از سه گانه محمد کاظم مزینانی با عنوان شاهانه است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده و در آن داستان زندگی محمد رضا پهلوی از دوران کودکی تا لحظه مرگ روایت می‌شود در این میان محمد رضا با گریزی به دوران کودکی خود به مرور زندگی‌اش تا لحظه مرگ می‌پردازد.

در این رمان برای نگاه دقیق به زندگی محمدرضا پهلوی، دست‌نویس‌ها، نوع خط، تصاویر، مصاحبه‌ها با خبرنگاران خارجی و حتی تغییر حالات چهره و لحن وی مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده تاکید دارد که در این داستان برای نخستین بار شخص محمد رضا پهلوی اجازه سخن گفتن پیدا کرده و در داستان درباره خودش اظهار نظر کرده است.

راستی! یک نکته حاشیه ای دیگر برای این که خواندن «شاه بی شین» را برای این روزهایتان لذت‌بخش‌تر کند. یکشنبه 20 بهمن قرار است دومین مجلد از مجموعه شاهانه مزینانی با عنوان «آه با شین» هم در حوزه هنر رونمایی شود.

کتاب کودک: آیا آقا غوله بابا را می خورد؟

«همه چیز با رفتن برق و خاموشی شروع شد... اگر برق نرفته بود آقا غوله نمی‌آمد تا من و مامان را بخورد و بعد هم سراغ بابا برود. اما برق که رفت، آقا غوله آمد. با همیشه فرق داشت. همیشه فقط من آقا غوله را می‌دیدم. این‌بار مامان هم دید.»

تعجب نکنید. این، روایت کودکانه ای است که داستان «بابای من با سس خوشمزه است» با آن شروع می‌شود؛ برق می‌رود و آقا غوله می‌آید.غولی که این بار تنها زاییده تخیل دختر کوچولویی نیست که داستان را روایت می‌کند چون مامان هم او را می‌بیند و جالب این‌که مامان هم از آقا غوله می‌ترسد.

نوید سیدعلی اکبر، نویسنده داستان، از پدر و مادرها، قهرمان نساخته؛ مادر دختر کوچولو چون خود او از آقا غوله می‌ترسد به همین خاطر مادر و دختر، همدیگر را بغل می‌کنند و از شدت ترس می‌لرزند. حتی هیچ‌کدام فداکاری نمی‌کنند؛ نه مادر از آقا غوله می‌خواهد او را بخورد و بچه‌اش را نه؛ نه راوی داستان که کودکی بیش نیست از آقا غوله می‌خواهد تا مادرش را نخورد. حتی می گوید:«نه‌خیر، آقا غوله! من کوچولوترم. اگر من را بخوری، سیر نمی‌شوی. مامان‌ام را بخور!» حتی مادر و دختر تا آنجا پیش می‌روند که از آقا غوله می‌خواهند پدر را که خواب است به جای آنها بخورد.

در این داستان، کسی فداکاری نمی‌کند تا دیگری زنده بماند. حتی مادر که همواره نماد فداکاری است از آقا غوله می‌خواهد به جای او دختر کوچکش را بخورد. داستان«بابای من با سس خوشمزه است»، فضایی فانتزی دارد.

اگر برای شما هم عجیب است که میان این همه روایت ها از فاکاری پدرومادرها یا فداکاری برای پدرومادرها، نویسنده چرا شخصیت های داستانش را این طوری خلق کرده، می توانید تا آخر داستان«بابای من با سس خوشمزه است» را با بچه ها بخوانید تا متوجه شوید داستان از چه قرار است.

«بابای من با سس خوشمزه است» از سوی نشر شباویز در 2200 نسخه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.

نشانی انتشارات شباویز هم این است: تهران، خیابان جمهوری اسلامی، بین خیابان باستان و گلشن، کوچه نوری، شماره 2 .اگر در تهران هم زندگی نمی‌کنید یا فرصت سرزدن به کتابفروشی را ندارید، نگران نباشید. می‌توانید با شماره 66427539، 66423995 و 66427858 تماس بگیرید.

وبگردی : خرید کتاب با یک فنجان چای

الان دیگر به لطف اینترنت و پیشرفت فناوری های خرید اینترنتی، کمتر کسی نگران خرید اینترنتی است. برای همین هم خیلی طبیعی است که آدم روی مبل بنشیند، یک فنجان چای داغ میل کند و وسط همه وبگردی‌هایش، اینترنتی هم خرید کند. این خرید وقتی لذت‌بخش تر می‌شود که آن خرید اینترنتی ، خرید کتاب باشد.

سایت «بخوان دات‌کام» یکی از همان فروشگاه‌های اینترنتی برای کتاب‌خور هاست.. این فروشگاه اینترنتی کتاب که پارسال (1391) با همكاری مركز ارتباطات آزادی (شبكه آزادینت) راه‌اندازی شد، هدف خود را تسریع و تسهیل در دسترسی به کتاب و رواج شیوه‌های نوین ارتباطی در جامعه اطلاعاتی عنوان کرده است.

شما با مراجعه به نشانی اینترنتی http://www.bekhan.com این سایت و عضویت در آن می‌توانید کتاب‌های مورد نظر خود را در زمینه‌های مختلف به صورت الکترونیکی خریداری کنید و در نشانی درخواستی خود تحویل بگیرید.ضمن این که کاربران تهرانی علاوه بر امکان استفاده از پست، می‌توانند کتاب‌های سفارشی خود را با پیک موتوری هم دریافت کنند.

در این سایت می‌توانید به کامل‌ترین مجموعه کتاب های ایرانی شامل موضوعات مدیریت، ادبیات، کودکان، اجتماعی و ... دسترسی پیدا کنید. بخوان داتکام در حال حاضر با عرضه بیش از 57 هزار عنوان کتاب برای فروش، همکاری بالغ بر 2650 ناشر را جهت ارائه آثار و کتاب‌های 20 هزار و 500 نویسنده و 9800 مترجم و پدیدآورنده ایرانی و خارجی، جلب کرده است.

برای برقراری ارتباط با بخوان دات کام، می‌توانید از طریق پست الکترونیک info@bekhan.com و تلفن: 22649924 و 22649925 استفاده کنید. نشانی دفتر سایت هم این است: تهران، خ شریعتی بالاتر از پل صدر، روبروی خ سهیل، نبش پارسا، پلاك 3، ساختمان سهیل - واحد 8 (مجموعه بخوان داتكام).

پاتوق : راهپیمایی با چاشنی کتاب

پیشنهاد پاتوق این هفته ما، کاملا ناسبتی است. سه شنبه هفته آینده مثل همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جشن بزرگ انقلاب و مراسم ویژه اش با راهپیمایی مردم به سمت میدان آزادی تهران برگزار می شود. میان همه غرفه هایی که در مسیرهای مختلف این راهپیمایی درنظرگرفته شده اند، مرکز اسناد اسلامی هم برای پذیرایی از راهپیمایان روز 22 بهمن تدارک جالبی دیده است. مرکز اسناد انلقاب اسلامی که بیشتر کتابهای منتشر شده در آن پیرامون معرفی افراد، چهره‌ها و رویدادهای مرتبط با انقلاب اسلامی است، امسال هم در روزهای دهه فجر و هم در روز 22 بهمن به مشتریانش، تخفیف 35 درصدی خرید کتاب می دهد. حکمت آن 35 درصد هم ، 35 ساله شدن انقلاب اسلامی است.

این مرکز تمامی تولیدات خود را با تخفیف 35 درصد در ایام دهه فجر در فروشگاه خود واقع در خیابان انقلاب اسلامی خیابان 12فروردین، بعد از خیابان شهدای ژاندارمری نبش مجتمع ناشران ارائه خواهد کرد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در روز 22 بهمن هم غرفه هایی دارد که کتابهایش را با تخفیف به راهپیمایان ارائه می کند. اگر غرفه های این مرکز را در مسیر راهپیمایی دیدی، حتما سری به آن بزنید.

کتابخانه : یک ایران و یک کتابخانه ملی

یکی از کتابخانه‌های مجهز ایران و تهران متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است که ساختمان جدید آن در سال 83 در زمین‌های منطقه عباس‌آباد تهران افتتاح شد. بد نیست اشاره‌ای هم به لفظ کتابخانه ملی داشته باشیم: هزینه‌ها و منابع کتابخانه‌های ملی، به همت دولت‌های ملی می‌شوند و یکی از اهداف مهم تاسیس آن‌ها گردآوری انتشارات تولید شده آن کشور است.

کتابخانه ملی امکانات زیادی دارد که یکی از آن‌ها نرم‌افزار جامع کتابخانه ملی ایران است. این کتابخانه از 5 بخش اصلی کتابخانه کودکان، کتابخانه عمومی، کتابخانه نابینایان، بخش ايرانشناسی و اسلام شناسی و قسمت مربوط به منابع غير كتابی تشکیل شده است.

تالارهایی هم که اعضای کتابخانه ملی با عضویت در آن می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، عبارت است از: تالار خوارزمی‌ (اسناد و كتاب‌های‌ خطی‌ و نادر)، تالار خواجه‌ نصيرالدين‌ طوسی‌ (پيايندها)، تالار كمال‌ الملك‌ (منابع‌ غيركتابی‌)، تالار ابن‌ نديم‌ (مرجع‌ و كتابشناسی‌)، تالار رازی‌ (علوم‌ و فنون‌)، قسمت‌ ويژه نابينايان و معلولان، تالار ابن‌ سينا (علوم‌ انسانی‌)، تالار و مخزن علوم اجتماعی و هنر و تالار سهروردی‌ (ايران‌شناسی‌ و اسلام‌شناسی‌)