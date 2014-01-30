بازیکنان ما عصبی بودند/ چند بازیکن برای جام جهانی قطعی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه چهارشنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام ملت‎های آفریقا با نتیجه 4 بر یک در ضربات پنالتی مقابل غنا شکست خورد.

"استفان کشی" در خصوص این بازی گفت: به تیم فوتبال غنا به خاطر حضور در فینال تبریک می‎گویم. در مسابقه ای که همیشه دو حریف قدرتمند با هم بازی دارند، متاسفانه این بار غنا بود که راهی فینال شد. تیم بهتر بازی را برنده شد اگرچه نمی‎توان فرق چندانی بین دو تیم قائل شد صرف نظر از تفاوت‎های جزیی و بعضی از شیرجه‎های خوب دروازه بانان دو تیم.

سرمربی نیجریه افزود: روی هم رفته فکر می‎کنم این پسرها (تیم نیجریه) جام ملت‏‎های خوبی داشتند و بعضی از آنها برای رقابتهای جام جهانی خودشان را اثبات کردند که البته نامی از آنها نمی‎بریم.

تیم فوتبال نیجریه روز شنبه در دیدار رده بندی با زیمباوه دیدار می‎کند در حالی که غنا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف لیبی خواهد رفت.

تیم فوتبال نیجریه در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با تیم‎های ایران، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین دیدار می‎کند. این تیم در تاریخ 16 ژوئن (36 خرداد) در نخستین دیدار خود در گروه F رقابتها در کوریتیبا به مصاف ایران خواهد رفت.