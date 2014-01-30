بازیکنان ما عصبی بودند/ چند بازیکن برای جام جهانی قطعی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه چهارشنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام ملتهای آفریقا با نتیجه 4 بر یک در ضربات پنالتی مقابل غنا شکست خورد.
"استفان کشی" در خصوص این بازی گفت: به تیم فوتبال غنا به خاطر حضور در فینال تبریک میگویم. در مسابقه ای که همیشه دو حریف قدرتمند با هم بازی دارند، متاسفانه این بار غنا بود که راهی فینال شد. تیم بهتر بازی را برنده شد اگرچه نمیتوان فرق چندانی بین دو تیم قائل شد صرف نظر از تفاوتهای جزیی و بعضی از شیرجههای خوب دروازه بانان دو تیم.
سرمربی نیجریه افزود: روی هم رفته فکر میکنم این پسرها (تیم نیجریه) جام ملتهای خوبی داشتند و بعضی از آنها برای رقابتهای جام جهانی خودشان را اثبات کردند که البته نامی از آنها نمیبریم.
تیم فوتبال نیجریه روز شنبه در دیدار رده بندی با زیمباوه دیدار میکند در حالی که غنا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف لیبی خواهد رفت.
تیم فوتبال نیجریه در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با تیمهای ایران، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین دیدار میکند. این تیم در تاریخ 16 ژوئن (36 خرداد) در نخستین دیدار خود در گروه F رقابتها در کوریتیبا به مصاف ایران خواهد رفت.
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