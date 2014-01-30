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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۲

سرمربی تیم فوتبال نیجریه:

بازیکنان ما عصبی بودند/ چند بازیکن برای جام جهانی قطعی شدند

بازیکنان ما عصبی بودند/ چند بازیکن برای جام جهانی قطعی شدند

"استفان کشی" پس از شکست مقابل غنا در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام ملتهای آفریقا گفت بازیکنان نیجریه عصبی بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه چهارشنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام ملت‎های آفریقا با نتیجه 4 بر یک در ضربات پنالتی مقابل غنا شکست خورد.

"استفان کشی" در خصوص این بازی گفت: به تیم فوتبال غنا به خاطر حضور در فینال تبریک می‎گویم. در مسابقه ای که همیشه دو حریف قدرتمند با هم بازی دارند، متاسفانه این بار غنا بود که راهی فینال شد. تیم بهتر بازی را برنده شد اگرچه نمی‎توان فرق چندانی بین دو تیم قائل شد صرف نظر از تفاوت‎های جزیی و بعضی از شیرجه‎های خوب دروازه بانان دو تیم.

سرمربی نیجریه افزود: روی هم رفته فکر می‎کنم این پسرها (تیم نیجریه) جام ملت‏‎های خوبی داشتند و بعضی از آنها برای رقابتهای جام جهانی خودشان را اثبات کردند  که  البته نامی از آنها نمی‎بریم.

تیم فوتبال نیجریه روز شنبه در دیدار رده بندی با زیمباوه دیدار می‎کند در حالی که غنا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف لیبی خواهد رفت.

تیم فوتبال نیجریه در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با تیم‎های ایران، آرژانتین و بوسنی و هرزگوین دیدار می‎کند. این تیم در تاریخ 16 ژوئن (36 خرداد) در نخستین دیدار خود در گروه F رقابتها در کوریتیبا به مصاف ایران خواهد رفت.

کد مطلب 2225111

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