به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا که به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می شود شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه پیگیری شد که در پایان هر دو دیدار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در نخستین دیدار این مرحله تیم های لیبی و زیمبابوه به مصاف هم رفتند که در پایان ضربات پنالتی تیم ملی لیبی 5 بر 4 به پیروزی رسید و فینالیست شد. دو تیم در وقت های معمول و اضافه به تساوی بدون گل دست پیدا کرده بودند.

در دومین دیدار هم تیم های ملی نیجریه و غنا به مصاف هم رفتند که در وقت های معمول و اضافه دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند و در ضربات پنالتی غنا عملکرد بهتری داشت و با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید و به فینال راه یافت تا حریف ایران در جام جهانی برزیل راهی دیدار رده بندی شود.