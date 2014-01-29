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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱:۰۷

فوتبال جام ملت های آفریقا؛

لیبی و غنا فینالیست شدند/ حریف ایران در رده‌بندی

لیبی و غنا فینالیست شدند/ حریف ایران در رده‌بندی

تیم های ملی فوتبال لیبی و غنا با پیروزی برابر زیمبابوه و نیجریه دیدار فینال رقابت های جام ملت های آفریقا راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا که به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می شود شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه پیگیری شد که در پایان هر دو دیدار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در نخستین دیدار این مرحله تیم های لیبی و زیمبابوه به مصاف هم رفتند که در پایان ضربات پنالتی تیم ملی لیبی 5 بر 4 به پیروزی رسید و فینالیست شد. دو تیم در وقت های معمول و اضافه به تساوی بدون گل دست پیدا کرده بودند.

در دومین دیدار هم تیم های ملی نیجریه و غنا به مصاف هم رفتند که در وقت های معمول و اضافه دو تیم به تساوی بدون گل رسیدند و در ضربات پنالتی غنا عملکرد بهتری داشت و با نتیجه 4 بر یک به پیروزی رسید و به فینال راه یافت تا حریف ایران در جام جهانی برزیل راهی دیدار رده بندی شود.

کد مطلب 2224739

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