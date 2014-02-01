انتقاد نمایندگان از جایگزینی برنج هندی در سبد کالای خانوار/ تاکید بر جلوگیری از برگزاری کلاس های رقص

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرائی کشور در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی توسط هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

برخی از مهم ترین تذکرات به شرح زیر است:

حمید رسائی نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور از نحوه رفتار غیر اخلاقی در تورهای گردشگری و طبیعت گردی انتقاد کرد، همچنین این نماینده در تذکری به وزیر فرهنگ ارشاد و اسلامی خواستار جلوگیری از برگزاری کلاس های رقص شد.

کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار نظارت بیشتر بر جذب اساتید و دانشجویان وزارت خارجه در این وزارتخانه شد.

موسوی نماینده مردم اهواز در تذکری به وزیر امور خارجه بر لزوم پاسخ مناسب به اظهارات لفاظانه و ماجراجویانه مقامات آمریکایی تأکید کرد.

شوهانی نماینده مردم ایلام در تذکری به وزیر کشور خواستار پرداخت حق الزحمه نیروهای انتخاباتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری شد.

ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به وزیران کشاورزی و صنعت و معدن خواستار پیگیری علت واردات سه برابری برنج از هندوستان به ایران شد و از قرار دادن برنج هندی در سبد کالا انتقاد کرد.

زاهدی نماینده مردم کرمان در تذکری به رئیس جمهور از اختصاص ندادن سبد کالای یارانه ای به کارگران شرکتی انتقاد کرد.

لاهوتی نماینده لنگرود و نادمی نماینده بهشهر و ندیمی نماینده لاهیجان در تذکری به رئیس جمهور از عدم استفاده برنج ایرانی در سبد کالا و جایگرینی برنج هندی به جای آن انتقاد کردند.