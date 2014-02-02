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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۶

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر:

ساعت توزیع سبد کالا محدودیت ندارد/ جامعه سبدبگیر را وزارت کار تعیین کرد

ساعت توزیع سبد کالا محدودیت ندارد/ جامعه سبدبگیر را وزارت کار تعیین کرد

مدیر اجرایی طرح سبد کالا با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالایی را تعیین کرده است، گفت: شرط حقوق زیر 500 تومان از سوی این وزارتخانه تعیین شده است.

بهمن حاج‌علی در گفتگو با مهر در خصوص ساعت کاری فروشگاه‌های منتخب عرضه کنند سبد کالایی گفت: فروشگاه‌های منتخب عرضه کننده سبد کالایی بدون محدودیت در ساعت کار، به عرضه اقلام این سبد می پردازند و جای نگرانی نیست.

مدیر اجرایی طرح سبد کالا افزود: ساعت کار فروشگاههای منتخب همانند ساعت کار واحدهای صنفی است و تا زمانی که یک فروشگاه باز باشد، حتما باید سبد کالایی را عرضه کند. بنابراین مردم نگران نباشند.

وی در خصوص حذف بخشی از مستمری بگیران تامین اجتماعی که بالای 500 هزار تومان دریافتی دارند نیز گفت: جامعه آماری از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است و هر فهرستی که از سوی این دو سازمان به واحدهای منتخب ارایه شده باشد، مشمول دریافت سبد کالایی خواهند شد.

در مصوبه ای که دولت برای توزیع سبد کالایی داشت، سقف درآمدی برای مشمولان دریافت سبد کالایی عنوان نشده بود، در حالیک ه در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی با درآمد بالای 500 هزار تومان را از دریافت این سبد محروم اعلام کرده است.

کد مطلب 2226749

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