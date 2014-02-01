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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا؛

تیم ملی کریکت بانوان ایران فردا عازم تایلند می‎‌شود

تیم ملی کریکت بانوان ایران فردا عازم تایلند می‎‌شود

تیم ملی کریکت بانوان ایران یکشنبه شب برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا راهی تایلند می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از بیستم بهمن ماه جاری در شهر "چیان مای" تایلند و با حضور 6 تیم اول آسیا برگزار خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که این رقابتها در بانکوک برگزار میشود ولی به خاطر ناآرامی‌ها و وضعیت خاص در پایتخت تایلند، مسابقات مذکور به چیان مای منتقل شد.

تیم ایران که با 14 ورزشکار به تایلند سفر می‌کند به مدت یک هفته در چیان مای اردوی تدارکاتی خواهند داشت و سپس برای مصاف با حریفان آماده خواهند شد. چین، تایلند، بوتان، نپال، هنگ‌کنگ و ایران شش تیم اول آسیا هستند که از بیستم ماه جاری باهم نبرد خواهند کرد.

تیم ملی کشورمان در نخستین گام روز بیستم ماه جاری به مصاف نپال می‌رود. "منیره حبیبی" به عنوان مدیر و خانم "مژده باوندپور" به عنوان سرمربی، این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند هدایت خواهند کرد.

کد مطلب 2226371

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