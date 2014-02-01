به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر شنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه های مسکن مهر در استان سمنان با غير قانوني خواندن دريافت هزينه هاي اضافي تحت عنوان بيمه و ماليات از پروژه هاي اين طرح گفت: در خصوص ناهماهنگي هاي بوجود آمده كه باعث شده برخي استانها هزينه هاي اضافي را از متقاضيان مطالبه مي كنند نامه اي با امضاي وزير راه و شهرسازي براي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال خواهد شد كه اميدواريم به حل مشكل بوجود آمده منجر شود.

وی با اعلام اينكه از مجموع دو ميليون و 155 هزار واحد مسكوني مهر شهري تا كنون يك ميليون و 50 هزار واحد آن افتتاح و به متقاضيان واگذار شده است ادامه داد: از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم نيز تا كنون پي سازي 40 هزار واحد و سفت كاري 75 هزار واحد مسكوني مهر انجام شده است.

مهر آبادی تصریح کرد: از سوي ديگر در حال حاضر حدود 150 هزار واحد مسكوني مهر آماده بهره برداري هستند كه در صورت تامين خدمات زيربنايي تحويل متقاضيان خواهند شد.

بهره‌برداري از 315 هزار واحد مسكوني مهر در کشور

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر افزود: از ابتداي امسال نيز تاكنون 315 هزار واحد مسكوني مهر به بهره‌برداري رسيده‌اند كه 265 هزار واحد آنها در نيمه اول سال تحويل متقاضيان شده است.

اصغری مهرآبادی با بيان اينكه هيچ واحد مسكوني بدون خدمات زيربنايي و محوطه سازي تحويل متقاضيان نشده است، تصريح كرد: در حال حاضر 419 هزار و 604 واحد مسكوني مهر بدون انشعاب فاضلاب، 124 هزار واحد بدون انشعاب آب، 140 هزار واحد بدون انشعاب برق و 162 هزار واحد مسكوني نيز بدون انشعاب گاز هستند كه از وزارت نيرو و وزارت نفت مي خواهيم مشكل خدمات زيربنايي اين واحدها را حل کنند.

وی ادامه داد: مقرر شد تا پايان سال آینده، هفت هزار ميليارد تومان از محل وصول اقساط براي تكميل و اتمام پروژه هاي مسكن مهر اختصاص يابد و اگر اين مبلغ براي اتمام كار كفايت نكرد بانك مركزي نيز از ساير منابع اختصاص لازم را بدهد.

محدوديت هاي پيش روي مالكان مسكن لغو می شود

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر به شرايط نقل و انتقال واحدهاي مسكوني مهر نيز اشاره كرد و گفت: هدف ما لغو محدوديت هايي است كه پيش روي مالكان مسكن مهر براي خريد و فروش واحدهاي خود قرار دارد.

اصغری مهرآبادي با تأكيد بر اينكه واحدهاي مسكوني مهر براي نقل و انتقال نبايد داراي بدهي معوق به بانك يا سازمان ملي زمين و مسكن و شهرهاي جديد باشد، تصريح كرد: مالكان مسكن مهر بايد بتوانند از روش هاي سالم و معاملات رسمي براي خريد و فروش واحد خود استفاده كنند.

وی همچنین از مراحل نهایی طرح مسکن اجتماعی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، خبر داد و افزود: برای این منظور از سوی وزیر راه و شهرسازی کارگروهی تشکیل شده و آیین‌نامه‌ای نیز در همین راستا و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دو دهک اول جامعه در دست تدوین است.

60 هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر به بهره برداری می رسد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت: در این طرح، دولت زمین را با نرخ منطقی در اختیار سازمان‌های غیردولتی مانند شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، کمیته امداد و خیرین قرار می‌دهد و آنها نیز پس از ساخت واحدها، به اجاره 10 ساله اقشار ضعیف در خواهند آورد.

اصغری مهرآبادي افزود: چنانچه در ساخت این واحدهای مسکونی اجتماعی، حمایت و کمک دولت وجود داشته باشد، امکان افزایش مدت اجاره تا 15 سال نیز وجود دارد.

وی از آماده افتتاح بودن 175 هزار واحد مسکن مهر در کشور خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد 60 هزار واحد آن در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد.

اتمام پروژه های مسکن مهر 15 استان کشور تا پایان سال 93

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر از برنامه این وزارت خانه برای اتمام پروژه های مسکن مهر 15 استان کشور تا پایان سال 93 خبر داد و اظهار داشت: سیاست کلی رییس جمهوری و دولت این است که هرچه سریعتر واحدهای مسکن مهر در کشورتکمیل و به بهره برداری برسند.

اصغری مهرآبادی با تاکید بر لزوم مساعدت سایر دستگاه ها و نیز کمک تسهیلاتی به مسکن مهر گفت: سیاست دولت این است که کمک شود هر چه سریعتر این واحدها مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی گفت: در نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد روز های دوشنبه در جلساتی مشکلات تعاونی های مسکن مهر بررسی و این مشکلات برطرف شود.

دو هزار و 800 واحد مسکن مهر در استان سمنان افتتاح شد

استاندار سمنان نیز در آیین تحویل یکی از واحدهای مسکن مهر سمنان با اشاره به حجم گسترده ساخت مسکن مهر در دولت قبل گفت: ساخت این تعداد مسکن جای تقدیر دارد.

محمد وکیلی با بیان اینکه برخی از واحدهای دارای نقایصی است افزود: وجود مشکل در برخی از واحدها با توجه به این تعداد ساخت و ساز طبیعی است.

وی از وزیر راه و شهرسازی قبلی و نیز استاندار قبلی سمنان برای تلاش در ساخت و ساز این واحدها تقدیر کرد.

ساخت بیش از 30 هزار واحد مسکون مهر در استان سمنان

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 33 هزار واحد مسکونی این استان در قالب مسکن مهر ساخته است گفت: تاکنون در سه مرحله 22 هزار واحد آن تکمیل و تحویل شده است.

اسماعیل صادقی افزود: تحویل و بهره برداری از شش هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر و بالای 25 هزار نفر تا پایان اسفند امسال در برنامه قرار دارد.

وی گفت: طبق برنامه قرار است بقیه واحدهای مسکن مهر که برخی از آنها به صورت خودساز نیز در دست ساخت است تا پایان نیمه اول سال 93 تکمیل و تحویل شود.

از واحدهای بهره برداری شده امروز در استان سمنان بیش از 800 واحد در سمنان، 502 واحد در شاهرود، 307 واحد در دامغان و 234 واحد در گرمسار و بقیه در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث شده است.

در آئین افتتاح این واحدها، معاون عمرانی استاندار سمنان، جمعی از مسئولان محلی و ... حضور داشتند.

بهره برداری از دو هزار و 800 واحد مسکن مهر استان سمنان روز شنبه همزمان با آغاز دهه فجر و سالروز ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر و استاندار سمنان آغاز شد.

این واحدها در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت استان سمنان با متوسط زیربنا 90 مترمربع و استفاده از تسهیلات بانکی ساخته و تحویل متقاضیان مسکن مهر شده است.