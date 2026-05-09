۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

افتتاح ۱۵۰۰ مسکن حمایتی در استان سمنان

سمنان- استاندار سمنان از افتتاح یک هزار و ۵۳۱ واحد نهضت ملی مسکن ویژه نهادهای حمایتی در این استان با حضور وزیر راه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در مراسم افتتاح دو هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان با حضور وزیر راه بیان کرد: اولویت دولت در استان تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی یک هزار و ۷۰۲ واحد مسکونی در شهرهای زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان به بهره‌برداری رسید.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه سهم شرق استان و شهرستان‌های تابعه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان از پروژه های افتتاحی نیز یک هزار و ۲۴۷ واحد مسکونی بود تاکید کرد: کیفیت ساخت این خانه ها مد نظر بوده است.

وی با بیان اینکه امروز یک هزار و ۳۱۸ باب مسکن حمایتی به بهره برداری رسید، گفت: یک هزار و ۵۳۱ واحد در بخش مسکن خود مالک شهری و ۶۸ واحد در بخش بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده امروز با حصور وزیر راه افتتاح شد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
