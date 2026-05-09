افتتاح ۱۵۰۰ مسکن حمایتی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در مراسم افتتاح دو هزار و ۹۴۹ واحد مسکونی در استان سمنان با حضور وزیر راه بیان کرد: اولویت دولت در استان تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن است.

وی افزود: امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی یک هزار و ۷۰۲ واحد مسکونی در شهرهای زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان به بهره‌برداری رسید.

استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه سهم شرق استان و شهرستان‌های تابعه اداره کل راه و شهرسازی شرق استان از پروژه های افتتاحی نیز یک هزار و ۲۴۷ واحد مسکونی بود تاکید کرد: کیفیت ساخت این خانه ها مد نظر بوده است.

وی با بیان اینکه امروز یک هزار و ۳۱۸ باب مسکن حمایتی به بهره برداری رسید، گفت: یک هزار و ۵۳۱ واحد در بخش مسکن خود مالک شهری و ۶۸ واحد در بخش بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده امروز با حصور وزیر راه افتتاح شد.