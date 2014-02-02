فروش واحدهای مسکن مهر به شرط عدم بدهی معوقه مقدور خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی، عصر شنبه در نشست شورای مسکن استان سمنان با اشاره به شرایط نقل و انتقال مسکن مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبات دولت کسانی که خواستار فروش اقساطی واحد خود هستند باید دارای دفترچه فروش اقساطی باشند همچنین بدهی معوقه به بانک مسکن و سازمان زمین و مسکن نداشته باشند.

وی ادامه داد: افرادی که دارای این شرایط نیستند باید 10 درصد بدهی بانکی خود را یکجا و همچنین پنج درصد از اجاره عرصه را نیز باید پرداخت كنند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر در خصوص فروش واحدهای پیش خرید شده نیز گفت: وزیر راه به طور جدی پیگیر این موضوع شده و سعی بر این است هر چه سریعتر نتیجه را ابلاغ کند.

مهر آبادی با اشاره به مشکلات زیرساختی مسکن مهر نیز افزود: در حال حاضر 422 هزار واحد مشکل عدم آب رسانی و 140 هزار واحد مشکل آب و همچنین 162 هزار واحد فاقد انشعاب گاز هستند که با قول های مساعدی که از سوی وزیر نیرو داده شده امیدواریم با سرعت بتوانیم واحدهای جدیدی را افتتاح کنیم.

وی تصریح کرد: واحدهایی که فقط تا پایان سال 90 هزینه انشعاب خود را پرداخت کرده اند هزینه اضافی بابت انشعاب نخواهند پرداخت و در صورت تسویه حساب مشکل انشعاب برطرف خواهد شد.

باید گوش متخلفان در مسکن مهر را کشید

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر در خصوص تخلف تعاونی ها در شهرستان ها نیز اظهار داشت: نامه ای به وزیر کار و امور اجتماعی ارسال شده که تمام موارد در آن ذکر شده است که این موضوع باید توسط وزارت تعاون و اداره کل تعاون پیگیری شود.

مهرآبادی تصریح کرد: بعضی از تعاونی ها به دلیل سودهای کلانی که از مسکن مهر نصیبشان شده است علاقه ای به تحویل کار ندارند که باید گوش متخلفان را کشید و با‌ آنها برخورد کرد.

وی با اشاره مسایل و مشکلات تعاونی های مسکن گفت: در جلسات هفتگی در تهران این مسایل بررسی و در رفع آن تلاش می شود.

دولت به تعهدات مسکن مهر وفادار است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر تاکید کرد: دولت به تمام تعهدات مربوط به مسکن مهر عمل و واحدهای نیمه تمام را تکمیل می کند.

مهرآبادی با اشاره به آمار سال 85 مبنی بر وجود 16 میلیون واحد مسکونی در کشور و نیز 17 میلیون و 500 هزار خانوار گفت: یک میلیون و 500 هزار واحد در این سال نسبت به خانوارها کمتر بود و در مسکن مهر تلاش بر تامین این تعداد واحد بود.

وی با اشاره به تاکید قانون اساسی مبنی بر تامین مسکن نیز گفت: دولت مکلف به تامین مسکن است و در این زمینه اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر با اشاره به نیاز مجتمع های مسکن مهر به مسجد، پاسگاه انتظامی و مدرسه گفت: برای ساخت و تکمیل 12 مسجد در استان سمنان سه میلیارد و 600 میلیون ریال پیش بینی شده است.

مهرآبادی گفت: برای ساخت مدرسه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و تلاش می شود با تامین اعتبار این مدارس نیز تامین شود.

جانمایی نادرست مسکن مهر سمنان مشکلاتی را در بر داشته است

استاندار سمنان نیز در این نشست مسکن مهر را از اقدامات خوب دولت قبل دانست و گفت: در مسکن مهر این استان مشکلات کمی داریم.

محمد وکیلی با اشاره به برخی کمبودها و مشکلات در بخش های تامین آب، مسجد، شبکه فاضلاب گفت: تلاش بر این استان این مشکلات برطرف و مدارس، مساجد و مسائل انتظامی مجتمع های مسکن مهر با توجه به جمعیت بالای ساکن در آن تامین شود.

وی با انتقاد صریح از برخی طرح‌ها در مدیریت پیشین به برخی مشکلات موجود در سایت مسکن مهر سمنان اشاره و اظهار کرد: وجود مشکلات و معضلاتی که ناشی از "جانمایی اشتباه" و غیرکارشناسی در طرح مسکن مهر است، نباید تکرار شود، چرا که همین باعث شده که امنیت روانی و اجتماعی شهروندان در این بخش‌ها به مخاطره بیفتد.

استاندار سمنان با بیان اینکه در مسکن مهر سمنان برخلاف اهداف طرح، با افزایش جمعیت روبرو نبوده‌ایم بلکه با جابجایی جمعیت روبرو بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: این معضل باعث شده که امروز در سایت مسکن مهر سمنان با کمبود فضای آموزشی مواجه باشیم به‌طوری که مدارس محلات قدیمی یا فاقد دانش‌آموز هستند یا با حداقل دانش‌آموز کلاس‌ها برگزار می‌شود و این در حالی است که تراکم دانش‌آموزان در مدارس همجوار سایت مسکن مهر بسیار بالاتر از متوسط‌ های استاندارد است.

در این نشست که فرمانداران شهرداران و پیمانکاران نیز مشکلات و برنامه های اجرایی را بیان کردند.