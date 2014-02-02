به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر روز یکشنبه در مراسمی با حضور پیر حسین کولیوند رئیس سازمان امداد و نجات کشور، حسین درویشی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و جمعی از امدادگران از هشت زوج امدادگر و نجاتگر استان تجلیل شد.

پیرحسین کولیوند در این مراسم که در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: امدادگران مانند رزمندگان دوران دفاع مقدس با فداکاری‌ و به خطر انداختن جان برای نجات انسانها تلاش می کنند و کاری خداپسندانه انجام می دهند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور افزود: سازمان امداد و نجات ویترین و عصاره فعالیتهای جمعیت هلال احمر تلقی می شود که در مواقع بحران و بروز سوانح به کمک حادثه دیدگان و آسیب دیدگان می شتابند و تسکین بخش آلام انسانهای دردمند هستند.



وی تصریح کرد: حضور داوطلبانه امدادگران سازمان امداد و نجات در شرایط مختلف جوی در برف و باران در پایگاه‌ها و ایستگاه‌های ثابت و سیار امدادی تنها با عشق و علاقه و انگیزه خدمت قادر به تداوم است لذا تلاش می کنیم با تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز این گروه بتوانیم شرایط خدمت رسانی را تقویت کنیم.



پایگاههای امداد و نجات مرزی تقویت می شود



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر یادآورشد: به منظور افزایش حوزه تحت پوشش پایگاههای امدادی با تقویت پایگاههای امداد و نجات در مناطق مرزی این کار در اولویت قرار خواهد گرفت.

کولیوند به فعالیتهای امدادگران در سرمای اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: در پی بارش برف و کولاک روزهای اخیر در کشور امدادگران 18 استان وارد عملیات امدادی شدند و توانستند به بیش از شش هزار نفر خدمات امدادی ارائه کنند.



وی افزود: کمک رسانی به 35 مصدوم در برف مانده و انتقال 24 نفر از آسیب دیدگان به مراکز درمانی و درمان سرپایی 11 نفر و خارج کردن یک هزار و 100 دستگاه خودروی گرفتار در کولاک و برف جاده ها از دیگر خدمات امدادگران در روزهای اخیر است.



رئیس سازمان امداد و نجات کشور بیان کرد: با فعالیت 688 نیروی امدادی در قالب 237 تیم عملیاتی در محورهای مواصلاتی مناطق محتلف کشور کار امدادرسانی بخوبی در فصل سرما انجام شده است.



وی افزایش تجهیزات و امکانات پایگاههای امدادی، آموزش تخصصی و به روز کردن آموخته های امدادگران هوایی، کوهستانی و زمینی را از دیگر برنامه های سازمان در سال آینده دانست.

این مسئول همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قزوین در خصوص امدادرسانی گفت: محورهای مواصلاتی استان قزوین بسیار پرتردد و پر حادثه است که تقویت پایگاههای این استان نیز ضرورت دارد.



کولیوند یادآورشد: جمعيت هلال احمر قزوين به عنوان استان معين تهران با داشتن سابقه درخشان خدمت رساني در حوادث از بازوهاي سازمان امداد و نجات كشور تلقی می شود که تامین نیازهای تجهیزاتی و امدادی این استان در دستور کار قرار دارد.



این مسئول بیان کرد: جمعیت هلال احمر استان هم‌ اکنون در حال احداث پایگاه هوایی است که با ساخت آن زمینه تسریع در خدمات رسانی به آسیب دیدگان در این محور فراهم می شود.



حسين درويشي مديرعامل جمعيت هلال احمر استان قزوين هم در این مراسم گفت: این همایش به منظور تجليل از زوج امدادگراني كه زندگي مشترك خود رادر بطن خدمات داوطلبان هلال احمر انتخاب کرده اند برگزار شده که اميدواريم بتوانيم در تحكيم بنیان خانواده و تقویت روحیه امداد و نجات در میان جوانان هم گامهای موثری برداریم.

در اين همايش هدايايي از جمله مبلغ يك ميليون تومان وجه نقد، چادرمسافرتي و تقديرنامه از سوی استاندار به هشت زوج امدادگر استان قزوین اهداء شد.