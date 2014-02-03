بیشترین قربانیان سرطان در اصفهان مبتلا به سرطان ریه‌ هستند

عباسعلی جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بيشترين مرگ و مير ناشي از سرطان در کشور به ترتيب ناشي از سرطان‌هاي معده، ريه، خون، كبد، پروستات و روده است.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار موجود 10 سرطان شايع زنان در استان اصفهان شامل پستان، پوست، روده، تيروئيد، خون، رحم، لنفوم و تخمدان ثبت شده ست.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: این در حالی است که 10 سرطان شايع مردان در استان براساس آمارها به ترتیب پوست، پروستات، مثانه، معده، روده، خون، ريه، مغز و اعصاب، لنفوم و كليه است.

وی افزود: 10 سرطان شايع زنان در کشور به ترتیب شامل سرطان سینه، پوست، روده، معده، مری، تیروئید، خون، تخمدان، مغز و اعصاب و رحم شناخته شده است.

جوادی ادامه داد: 10 سرطان شایع مردان در کشور شامل پوست، معده، پروستات، مثانه، روده، خون، ریه، مری، لنفوم، مغز و اعصاب است.

وی به سه عامل مهم و قابل اجتناب در ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: سیگار و مصرف دخانیات، تغذیه و عوامل زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، اشعه یونیزان از این جمله است.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: حدود يك سوم از تمامي موارد سرطان ناشي از مصرف دخانيات است به طوری که اثبات شده كه ابتلا به سرطان‌هاي ريه،مري،حنجره، دهان، مثانه، کلیه،معده،رحم و روده با مصرف دخانیات ارتباط دارد.

وی اظهار داشت: چاقی، اضافه وزن و کم تحرکی نقش مهمی در بروز سرطان از جمله سرطان‌های مری، روده، پستان، رحم و کلیه دارد.

جوادی افزود: عوامل زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آب و خاک، اشعه یونیزان مثل اشعه ایکس و اشعه غیر یونیزان مثل میدان‌های الکترومغناطیسی مانند تلفن همراه و کابل برق فشار قوی در بروز سرطان موثرند.

