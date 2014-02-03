  1. دين، حوزه، انديشه
۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین برگزار می شود

کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین برگزار می شود

به همت کانون فرهنگی بانو مجتهده امین کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین، با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و مهمانانی از بیش از 15 کشور جهان چهارشنبه 16 بهمن برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کانون فرهنگی بانو مجتهده امین و همکاری حوزه علمیه خواهران، صدا وسیمای جمهوری اسلامی و بسیج و تعدادی از دانشگاه ها، کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین، چهارشنبه 16 بهمن با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و مهمانانی از بیش از 15 کشور جهان برگزار می شود.

سخنرانان کنگره، آیت الله حائری شیرازی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آیت الله اختری دبیر کل مجمع اهل بیت(ع)، حجت الاسلام زهرایی و آیت الله قائم مقامی هستند. در این همایش پیام آیت الله حسین مظاهری نیز قرائت می شود.

همچنین در این کنگره قرار است مقالاتی از طرف اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی با موضوعات عقل و عرفان، حکمت، سیره و سبک زندگی و ... ارائه گردد.

هدف از برگزاری این کنگره الگوسازی برای زنان و توجه به یک چهره قرآنی کشور بوده است. مقام معظم رهبری در مورد این بانو در سخنانی فرمودند: «تجلیل از بانوی اصفهانی (بانو مجتهده امین) و ارائه شخصیت عرفانی، فقهی و فلسفی برجسته یک زن از کشور ما کاری سودمند و در جهت  احیای ارزشهای اسلامی در میان زنان به نظر می رسد.»

این همایش چهارشنبه 16 بهمن از ساعت 8 صبح الی 4 عصر در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، پشت پارک شریعتی، نبش خیابان لاهیجان، تقاطع قهرمان، باشگاه شرکت نفت برگزار می شود.

کد مطلب 2227886

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