کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت کانون فرهنگی بانو مجتهده امین و همکاری حوزه علمیه خواهران، صدا وسیمای جمهوری اسلامی و بسیج و تعدادی از دانشگاه ها، کنگره بین المللی بزرگداشت بانو مجتهده امین، چهارشنبه 16 بهمن با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و مهمانانی از بیش از 15 کشور جهان برگزار می شود.

سخنرانان کنگره، آیت الله حائری شیرازی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آیت الله اختری دبیر کل مجمع اهل بیت(ع)، حجت الاسلام زهرایی و آیت الله قائم مقامی هستند. در این همایش پیام آیت الله حسین مظاهری نیز قرائت می شود.

همچنین در این کنگره قرار است مقالاتی از طرف اساتید و دانشجویان داخلی و خارجی با موضوعات عقل و عرفان، حکمت، سیره و سبک زندگی و ... ارائه گردد.

هدف از برگزاری این کنگره الگوسازی برای زنان و توجه به یک چهره قرآنی کشور بوده است. مقام معظم رهبری در مورد این بانو در سخنانی فرمودند: «تجلیل از بانوی اصفهانی (بانو مجتهده امین) و ارائه شخصیت عرفانی، فقهی و فلسفی برجسته یک زن از کشور ما کاری سودمند و در جهت احیای ارزشهای اسلامی در میان زنان به نظر می رسد.»

این همایش چهارشنبه 16 بهمن از ساعت 8 صبح الی 4 عصر در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، پشت پارک شریعتی، نبش خیابان لاهیجان، تقاطع قهرمان، باشگاه شرکت نفت برگزار می شود.