انهدام باند سارقان سیم و کابل در قم؛ اعتراف به بیش از ۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: در پی وقوع متعدد سرقت سیم و کابل، موضوع در دستور کار کارآگاهان شعبه اماکن اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بررسی محلهای وقوع سرقت و پایش تصاویر دوربینهای مداربسته، دریافتند سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت میکنند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: متهمان پرونده به همراه یک نفر مالخر، در عملیاتی گسترده و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: متهمان در جریان بازجوییهای انجامشده به ارتکاب بیش از ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کردند.اگر بخواهید، میتوانم ۵ تیتر خبری متفاوت و جذابتر در سبک حوادث خبرگزاری مهر هم برای این خبر پیشنهاد بدهم.
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