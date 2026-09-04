انهدام باند سارقان سیم و کابل در قم؛ اعتراف به بیش از ۳۰ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع متعدد سرقت سیم و کابل، موضوع در دستور کار کارآگاهان شعبه اماکن اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بررسی محل‌های وقوع سرقت و پایش تصاویر دوربین‌های مداربسته، دریافتند سارقان با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو در نقاط مختلف شهر اقدام به سرقت می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: متهمان پرونده به همراه یک نفر مالخر، در عملیاتی گسترده و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب بیش از ۳۰ فقره سرقت سیم و کابل اعتراف کردند.اگر بخواهید، می‌توانم ۵ تیتر خبری متفاوت و جذاب‌تر در سبک حوادث خبرگزاری مهر هم برای این خبر پیشنهاد بدهم.