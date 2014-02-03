هما رستمی، مدیر گروه هنری«پیله بهشت» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نمایشگاهی با عنوان «بازگشت پرندگان» که در گالری نامی خانه هنرمندان برپاست گفت: این نمایشگاه، مشتمل بر 43 اثر از 28 گونه از پرندگان مهاجر است که توسط 25 هنرمند تصویرگر در داخل و خارج از کشور در نخستین دوره تصویرسازی محیط زیست، به تصویر کشیده شده و به نمایش در آمده است.

به گفته او این نخستین دوره تصویرسازی محیط زیست با محوریت پرندگان است که به همت گروه هنری «پیله بهشت» و با مشارکت خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. طی یک فراخوان، 268 هنرمند آثار خود را به دبیرخانه تحویل دادند که آثار ارائه شده توسط هیئت داوران متشکل از کیانوش غریب پور، فاطمه رادپور و مهکامه شعبانی بررسی و سرانجام 43 اثر از 25 هنرمند انتخاب شد

رستمی با اشاره به این‌که هنرمندان برگزیده در کارگاه دو روزه تخصصی پرنده‌نگری و تصویرگری شرکت کردند و سپس طی یک سفر دو روزه به جزیره آشوراده داشتند گفت: ما به آشوراده رفتیم تا به رصد پرندگان مهاجر بپردازیم؛ پرنده‌هایی که ممکن سال دیگر به ایران نیایند یا حتی در معرض خطر انقراض باشند.

مدیرگروه هنری «پیله بهشت»، هدف از برگزاری نمایشگاه «بازگشت پرندگان» را ارتباط بیشتر هنر و طبیعت دانست و افزود: آثار هنرمندان این گروه با هدف تقویت جایگاه طبیعت در عرصه هنر، پیوند هنر و طبیعت از دریچه ای نو و ثبت گونه های مختلف پرندگان توسط هنرمندان شکل گرفته است. این گروه در نخستین قدم خود توانسته با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تور پرنده‌نگری برای تصویرگران به تعاملی دو سویه میان هنر تصویرگری و حفاظت از منابع طبیعی و جانوری دست یابد و چه افتخاری از این بالاتر که بتواند در جهت آشتی و آشنایی هر چه بیشتر مردم با محیط زیست کشورمان گامی برداشته شود. آنچه که این نمایشگاه را از دیگر نمایشگاه‌های همسان متمایز می‌سازد، نگاهی نو و خلاقانه به مقوله پرنده نگری از دریچه تصویرسازی است.

به گفته رستمی، تصویرگران به مستندنگاری پرداخته و گونه‌های مختلف پرندگان را به صورت رئال تصویر کرده‌اند. دخل و تصرفی هم اگر داشته‌اند در فضای اطراف بوده نه در خود پرنده‌ها. او در پاسخ به این‌که برای مستندنگاری از قالب عکس بهره می‌برند نه تصویر گفت: ما خواستیم کار تازه‌ای انجام داده باشیم و این‌بار در قالب تصویر پرنده‌ها را مستندنگاری کنیم. امیدوارم متولیان فرهنگی همچنیم مسئولان محیط زیست شرایطی را فراهم آورند تا ما بتوانیم تصاویر این مجموعه را در قالب کتاب منتشر کنیم.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه تصویرگری «بازگشت پرنده‌ها» می توانند تا 20 بهمن ماه از ساعت 13 تا 20 به نگارخانه استاد نامی خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.