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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

کمیته پیشکسوتان پرسپولیس تشکیل می شود

کمیته پیشکسوتان پرسپولیس تشکیل می شود

با تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس، کانون پیشکسوتان این باشگاه راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با دستور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، راه‌اندازی «کمیته پیشکسوتان» در دستور کار معاونت فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی باشگاه قرار گرفت.

این تصمیم با هدف ایجاد ساختاری مشخص برای پیگیری امور پیشکسوتان، رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های آنان و استفاده از ظرفیت و تجربیات چهره‌های باسابقه باشگاه اتخاذ شده است.
مدیرعامل باشگاه در ابلاغی به مدیر فرهنگی باشگاه پرسپولیس، بر تسریع در روند تشکیل این کمیته و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای حمایت از پیشکسوتان و رسیدگی به مسائل رفاهی و معیشتی آنان تأکید کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، همکاری با «شرکت پیشکسوتان کهن» نیز در چارچوب فعالیت‌های این کمیته دنبال خواهد شد تا از ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، حمایتی و رفاهی جامعه پیشکسوتان استفاده شود.

جزئیات ساختار، شرح وظایف و برنامه‌های «کمیته پیشکسوتان» پس از نهایی شدن، از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6916392

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    نظرات

    • سیدمحمدجعفر حسینی IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      3 0
      پاسخ
      امیدوارم پیش کسوتان پرسپولیس از این تیم سهم خواهی نکنند تاخدای نکرده در روند موفقیت تیم خللی ایجاد نشود

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