تکمیل بیمارستان و پروژه های آبرسانی مهمترین خواسته مردم هلیلان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت قیصربیگی روز جمعه در جریان بازدید فریدون همتی نماینده حوزه شمال استان ایلام در مجلس شورای اسلامی از بخش «جزمان» شهرستان هلیلان اظهار کرد: این منطقه با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به نبود بیمارستان مجهز اشاره کرد.

وی افزود: مردم هلیلان با وجود پیگیری‌های مکرر، همچنان از نعمت وجود مرکز درمانی کامل محروم هستند که این موضوع یکی از گلایه‌های اصلی آنان است.

فرماندار یادآور شد: هلیلان در تنش آبی شدیدی به سر می‌برد و شوربختانه تنها شهرستان کشور هستیم که شبکه آبرسانی در نیمی از گستره آن ایجاد نشده است.

قیصربیگی از شرکت آب و فاضلاب استان خواست به طور ویژه به مشکلات مردم هلیلان نگاه کند و در تخصیص منابع مالی، این شهرستان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی توضیح داد: پروژه‌های آبرسانی متعددی در حوزه آشامیدنی و کشاورزی در شهرستان تعریف شده است که نیمه‌تمام مانده‌اند که از جمله آنها شبکه آبرسانی داجیوند - کهره و تأمین آب دهستان محروم زردلان است.

فرماندار هلیلان پایان عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ کشاورزی را از دیگر مطالبه‌های بحق مردم این شهرستان از مسئولان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی عنوان کرد.

قیصربیگی اضافه کرد: رودخانه بزرگ سیمره در شهرستان هلیلان قرار گرفته است، ولی کشاورزان برای تامین آب با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: اگرچه اقدام‌های خوبی در حوزه جهاد کشاورزی صورت گرفته است، اما برای جلوگیری از روی آوردن کشاورزان به کشت‌های غیرمجاز و حفظ امنیت غذایی، نیازمند حمایت و تخصیص اعتبارهای استانی برای تقویت زیرساخت‌های کشاورزی هستیم.