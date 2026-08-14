۴۴۰ هزار تن کالا از مرز رازی خوی به خارج کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عبداللهی سرپرست گمرک رازی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مرز رازی به‌عنوان تنها مرز ریلی ایران برای اتصال به اروپا، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت خارجی، ترانزیت و جابه‌جایی کالا دارد و شاخص‌های چهارماهه امسال نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های تجاری در این مرز است.

وی ادامه داد: در این مدت هشت هزار و ۹۷۵ واگن قطار از مرز رازی تردد کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۰۵ درصدی داشته و حجم ترانزیت خارجی و داخلی نیز به بیش از ۱۱۶ میلیون دلار به وزن بیش از ۱۳۵ هزار تن رسیده است.

عبداللهی افزود: ارزش ترانزیت انجام شده از این مرز بیش از ۱۰۰ درصد و وزن کالاهای ترانزیتی نیز حدود ۲۵۰ درصد افزایش‌یافته است که بیانگر ظرفیت روبه‌رشد مرز رازی در حوزه ترانزیت و تجارت بین‌المللی است.

سرپرست گمرک رازی با اشاره به ظرفیت‌های مرز رازی در حوزه تردد مسافران و گردشگران اضافه کرد: روزانه بیش از پنج هزار نفر از این مرز تردد می‌کنند و گمرک رازی ازاین‌حیث در زمره گمرک‌های برتر مسافری کشور قرار دارد.

وی همچنین افزایش تردد مسافران و گردشگران را از دیگر ظرفیت‌های مهم این مرز عنوان کرد و بیان داشت: توسعه زیرساخت‌های پایانه و گمرک رازی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تجاری، ترانزیتی و گردشگری این مرز را فراهم کند.

عبداللهی از رشد حدود ۸۰۰ درصدی درآمدهای گمرکی این مرز خبر داد و تصریح کرد: در چهارماهه امسال بیش از ۶۵۲ میلیارد ریال درآمد گمرکی وصول و به‌حساب خزانه واریز شده است.