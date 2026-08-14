به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، ظهر جمعه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بهاباد با اشاره به فرارسیدن ۲۸ مرداد، سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اظهار داشت: کودتای ۲۸ مرداد یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین حوادث تاریخ قرن اخیر ایران و سرمنشأ بسیاری از حوادث تلخ تاریخی ایران به شمار می‌آید.

وی افزود: این کودتا تلاش می‌کرد حرکت ملی و مردمی برای ملی شدن صنعت نفت را در نطفه خفه کند که موفق هم شد. این رویداد به همه می‌گوید که نمی‌شود به آمریکا اعتماد کرد؛ چرا که یاغی‌های بین‌الملل با کودتای خود در کشور فساد ایجاد کردند.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه این نخستین کودتایی بود که با مداخله مستقیم و علنی بیگانگان برای نابود کردن یک دولت در ایران و با همکاری محمدرضا پهلوی و عوامل داخلی صورت گرفت، تصریح کرد: کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نشان داد که هیچ‌گاه نباید به وعده‌های دشمنان و آمریکایی‌ها خوشبین بود، بلکه باید همواره با رصد برنامه‌ها و توطئه‌های استکبار برای خنثی‌سازی آن اقدام کرد.

ابراهیمی در ادامه خطبه‌ها به موضوع احداث جاده بین شهرستان‌های بهاباد و بافق اشاره کرد و گفت: احداث جاده بین دو شهر بهاباد و بافق سبب اتصال استان یزد به این دو شهرستان می‌شود و باعث رشد و شکوفایی این دو منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ذخایر و سرمایه‌های معدنی زیادی در منطقه وجود دارد، احداث این جاده را نیاز مبرم منطقه دانست و از استاندار یزد خواست با توجه به کارشناسی‌های انجام‌شده و مشخص شدن مسیر، هرچه سریع‌تر نسبت به احداث آن اقدام کند و آینده این موضوع را برای منطقه و شهرستان روشن سازد.

امام جمعه بهاباد همچنین از تمامی دست‌اندرکاران هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران و کسانی که در ایام محرم و صفر در مراسم‌ها شرکت و فعالیت کردند، قدردانی کرد.

ابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود با نقل این سخن از امام شهید که «هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه سازش است»، گفت: هزینه ایستادگی در برابر دشمن به مراتب کمتر از هزینه تسلیم شدن است.

وی با تأکید بر اینکه امروز وظیفه همه آحاد جامعه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است، از مسئولان خواست قدر پیروزی‌های مکرر و ملت مقاوم را بدانند.