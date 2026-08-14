خبرگزاری مهر، گروه استانها: حجتالاسلام عبدالحسین قندهاری، استاد حوزه علمیه، از لباس و کفش برای خانوادههای کمبرخوردار، تهیه لوازمالتحریر، کمک به درمان بیماران و تأمین جهیزیه میگوید؛ اما وقتی به زوجهای جوان میرسد، روایتش رنگ دیگری میگیرد.
قندهاری مکث میکند. قرار است از سالها فعالیت جهادیاش بگوید، اما روایتش را با عدد و آمار شروع نمیکند؛ از آدمها میگوید. از کسانی که شاید اگر کسی سراغشان نرود، سالها با مشکلشان زندگی کنند.
یک زندگی پشت در مانده بود
از زوجی میگوید که سالها از دوران عقدشان گذشته بود. خانوادهای آبرومند که علاقه داشتند زندگی مشترکشان را آغاز کنند، اما توان تهیه چند وسیله ضروری را نداشتند.
قندهاری میگوید بسیاری از این زوجها جهیزیه سنگین نمیخواهند؛ چند وسیله ساده برایشان کافی است تا زندگی را شروع کنند.
اینجا گروه وارد عمل میشود. از خیران کمک میگیرند، با فروشندگان ارتباط برقرار میکنند و حتی در مواردی خرید نسیه انجام میدهند.
مکث میکند و میگوید تلاششان این است که تهیه جهیزیه بیشتر از یک هفته تا ۱۰ روز طول نکشد.
قرار نیست زوج جوان دوباره ماهها منتظر بماند. وقتی وسایل آماده میشود و آنها راهی خانه زندگیشان میشوند، برای قندهاری ماجرا فقط تحویل چند قلم وسیله نیست؛ یک گره باز شده و یک زندگی آغاز شده است.
جهاد، فقط کمک نقدی نیست
فعالیت این مجموعه از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گستردهتر شده و حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ نفر و خانواده به صورت مستمر با آن در ارتباط بودهاند.
اما همه نیازها پول نیست.گاهی خانهای حمام ندارد، گاهی سرویس بهداشتی مناسبی ندارد و گاهی خانواده توان تعمیر خانهاش را ندارد.
در گرگان، بندرگز و برخی مناطق دیگر، تعمیر خانه و ساخت حمام و سرویس بهداشتی انجام شده و این فعالیتها به برخی مناطق جنوبی کشور و مدارس روستایی نیز رسیده است.
پشت این کارها حدود ۲۰۰ نیروی جهادی در قالب هشت گروه فعالیت میکنند؛ از بنا و برقکار گرفته تا لولهکش و نیروهایی که توان مالی یا امکانات خود را در اختیار گروه میگذارند.
قندهاری میگوید هرکس بخشی از توانش را میآورد تا یک مشکل واقعی از زندگی یک خانواده کم شود.
وقتی درد با نداری همراه میشود
وقتی صحبت از بیماران میشود، قندهاری مکث بیشتری میکند. از بیمارانی میگوید که با بیماریهای صعبالعلاج درگیرند، اما هزینه دارو یا درمان را ندارند.
گاهی هزینه دارو تأمین میشود و گاهی بیمار به پزشکی معرفی میشود که حاضر است خدماتش را با هزینه کمتری ارائه کند. بخشی از این مسیر با کمک خیران حوزه درمان پیش میرود. اما مسئله فقط بیماری نیست.
وقتی فقر و بیماری همزمان به سراغ یک خانواده میآیند، فشار زندگی چند برابر میشود.
قندهاری میگوید همین خانوادهها بیشتر از دیگران نیازمند توجه هستند؛ کسانی که هم با هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند و هم با درد بیماری.
از کیف مدرسه تا یک وعده غذای گرم
آغاز سال تحصیلی برای بعضی خانوادهها با نگرانی همراه است؛ خرید لباس فرم، کتاب و لوازمالتحریر شاید برای بسیاری عادی باشد، اما برای خانواده کمبرخوردار میتواند یک هزینه سنگین باشد.
گروه برای تهیه لوازمالتحریر، کتاب، لباس فرم و هزینه ثبتنام دانشآموزان کمک میکند.
در مناسبتهای مختلف نیز غذای گرم میان خانوادهها توزیع میشود و گاهی با ذبح مرغ و گوسفند، گوشت به دست نیازمندان میرسد.
عید غدیر یکی از مناسبتهایی است که این کمکها در آن پررنگتر دنبال شده است.
قبل از کمک، باید نیاز را شناخت اما چه کسی نیازمند است؟ قندهاری توضیح میدهد که هر معرفی به معنای قرار گرفتن فرد در فهرست حمایت نیست.
ممکن است فردی از سوی مرکز نیکوکاری، خیر یا فردی معتمد معرفی شود؛ اما بعد از آن تحقیقات آغاز میشود.
وضعیت اقتصادی، درآمد، تعداد اعضای خانواده و حمایتهایی که از نهادهای دیگر دریافت میکنند، بررسی میشود.
حتی اگر خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد، باز هم ممکن است نیازهای دیگری داشته باشد؛ بیماری، ازکارافتادگی یکی از اعضای خانواده یا خانهای که به تعمیر نیاز دارد.
برای همین، به گفته قندهاری، «تحت پوشش بودن» همیشه به معنای بینیازی نیست.
خیلیها برای کمک مراجعه نمیکنند.اینجا قندهاری به نکتهای اشاره میکند که شاید مهمتر از تمام آمارها باشد. بعضی نیازمندان خودشان مراجعه نمیکنند.
آبروداری میکنند و نمیخواهند دیگران از مشکلاتشان باخبر شوند. برای همین، بخشی از کار، پیدا کردن همین آدمهاست.
کمک باید به شکلی باشد که کرامت خانواده حفظ شود؛ نه اینکه فرد احساس کند به خاطر فقر، مجبور شده عزتش را کنار بگذارد.
قندهاری میگوید همین مسئله یکی از انگیزههای اصلی ورودش به فعالیتهای اجتماعی بوده است؛ اینکه اگر کسی مشکلی دارد، حتی اگر نتواند آن را بیان کند، بتوان بخشی از بارش را سبک کرد.
مسجد، محله و نوجوانها
فعالیتهای قندهاری فقط به کمک معیشتی محدود نیست. بخشی از کار در مسجد و محله انجام میشود؛ بهخصوص در مناطقی که فعالیت فرهنگی کمتری دارند.
برگزاری مراسم مذهبی، برنامههای ملی و مذهبی و نشستهای روشنگری بخشی از این فعالیتهاست.
در فعالیت فرهنگی، تمرکز اصلی روی نوجوانان و جوانان است؛ اما در حوزه حمایت، سن ملاک نیست. هرکس نیازمند باشد و نیازش احراز شود، میتواند از خدمات استفاده کند.
در جریان جنگ رمضان نیز کمکهایی شامل غذا و کالاهای اساسی مانند ماکارونی، سویا و روغن ارسال شده است.
یک شبکه برای باز کردن گرهها
حدود ۲۰۰ نیروی جهادی در قالب هشت گروه در این مسیر همکاری میکنند و تلاش برای جذب خیران و گروههای جهادی بیشتر ادامه دارد.
یک بنا میتواند خانهای را تعمیر کند، یک لولهکش حمامی را راه بیندازد، یک پزشک هزینه درمان را کاهش دهد و یک خیر، جهیزیه یک زوج را کامل کند.
قندهاری میخواهد این شبکه گستردهتر شود؛ حتی برنامههایی مانند تهیه قلکهای نذری برای مناسبتهای مختلف نیز با همین هدف دنبال شده است.
وقتی از میان همه این فعالیتها از مهمترین خاطرهاش میپرسیم، دوباره به همان آدمها برمیگردد؛ زوجی که بعد از سالها انتظار راهی خانه شدند، بیماری که توانست درمانش را ادامه دهد و خانوادهای که بخشی از مشکل خانهاش برطرف شد.
شاید برای وی، جهاد همین باشد؛ دیدن آدمی که نیاز دارد، حفظ آبرویش و باز کردن گرهی که زندگیاش را متوقف کرده است.
گاهی یک جهیزیه ساده، شروع یک زندگی است؛ گاهی یک دارو، ادامه زندگی یک بیمار و گاهی ساخت یک حمام، بازگشت آرامش به خانهای که سالها با کمبود ساخته است.
و برای کسی که سالها در این مسیر قدم زده، شاید بزرگترین پاداش همان لحظهای باشد که در خانهای باز میشود و خانوادهای میفهمد که هنوز کسی هست که صدای نیازش را شنیده است.
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