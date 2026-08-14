مهار حریق دو خودروی حامل سوخت قاچاق در حیاط منزل مسکونی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، سعید پاکسرشت اظهار کرد: حریق دو دستگاه خودروی سواری حامل سوخت قاچاق که در حیاط یک منزل مسکونی واقع در محدوده بلوار آیت الله طالقانی شهر یزد دچار آتشسوزی شده بودند، به ستاد فرماندهی این سازمان اعلام شد.
پاکسرشت گفت: با توجه به شدت و گستردگی حریق بلافاصله ۱۱ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاههای شماره ۱، ۹، ۸، ۵، ۱۲، ۲ و ۱۰ به همراه ۲۰ نفر آتشنشان، مدیر شیفت و معاون عملیات سازمان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن رعایت اصول ایمنی و انجام اقدامات احتیاطی لازم، عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را در کوتاهترین زمان ممکن تحت کنترل درآورده و از گسترش آن به بخشهای دیگر منزل و محیط اطراف جلوگیری کنند.
پاکسرشت ادامه داد: در جریان این حادثه ۴ نفر از ساکنین و ۲ نفر آتشنشان مصدوم شدند که جهت دریافت خدمات درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.
وی افزود: در این عملیات دو دستگاه خودروی سواری حامل سوخت قاچاق دچار حریق شده و بخشی از منزل مسکونی نیز تحت تأثیر آتشسوزی قرار گرفت. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
نظر شما