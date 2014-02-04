آزادکاران مجارستان با نایب رئیس فدراسیون خود به تهران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمين دوره رقابت‌های بين‌المللی كشتی آزاد جام تختی روزهای 17 و 18 بهمن‌ماه در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار می‌شود. بر همین اساس تيم ملی کشتی آزاد مجارستان با 13 آزادکار و همچنین نايب رئيس فدراسيون كشتی این کشور وارد تهران شدند.

تركيب تيم كشتی آزاد مجارستان به شرح زير است:

61 كيلوگرم: ژوزف مولنار

65 كيلوگرم: نوربرت لوكاس - استفان گولياش

74 كيلوگرم: گابور هاتوش (دارنده مدال برنز المپيک)

86 كيلوگرم: استوان ورب (دارنده مدال برنز جهان)

97 كيلوگرم: آتيلا زميک

125 كيلوگرم: دانيل ليگتی (دارنده مدال برنز اروپا) - ريچارد سركسيس (دارنده مدال برنز جوانان جهان)

ريچارد ليگتي

سرپرست: يانوش لازار

مربي: استوان گولياش

داور: يانوش كيسمونی

