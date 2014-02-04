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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۴۸

کشتی آزاد جام تختی - تهران؛

آزادکاران مجارستان با نایب رئیس فدراسیون خود به تهران آمدند

آزادکاران مجارستان با نایب رئیس فدراسیون خود به تهران آمدند

تيم كشتی آزاد مجارستان برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام تختی با سیزده كشتی‌گير وارد تهران شد. رئیس فدرا سیون مجارستان نیز این تیم را در این سفر همراهی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمين دوره رقابت‌های بين‌المللی كشتی آزاد جام تختی روزهای 17 و 18 بهمن‌ماه در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار می‌شود. بر همین اساس تيم ملی کشتی آزاد مجارستان با 13 آزادکار و همچنین نايب رئيس فدراسيون كشتی این کشور وارد تهران شدند.

تركيب تيم كشتی آزاد مجارستان به شرح زير است:

61 كيلوگرم: ژوزف مولنار

65 كيلوگرم: نوربرت لوكاس - استفان گولياش
74 كيلوگرم: گابور هاتوش (دارنده مدال برنز المپيک)
86 كيلوگرم: استوان ورب (دارنده مدال برنز جهان)
97 كيلوگرم: آتيلا زميک
125 كيلوگرم: دانيل ليگتی (دارنده مدال برنز اروپا) - ريچارد سركسيس (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
ريچارد ليگتي
سرپرست: يانوش لازار
مربي: استوان گولياش
داور: يانوش كيسمونی
 

کد مطلب 2228529

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