آزادکاران مجارستان با نایب رئیس فدراسیون خود به تهران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمين دوره رقابتهای بينالمللی كشتی آزاد جام تختی روزهای 17 و 18 بهمنماه در سالن شهدای هفتم تير تهران برگزار میشود. بر همین اساس تيم ملی کشتی آزاد مجارستان با 13 آزادکار و همچنین نايب رئيس فدراسيون كشتی این کشور وارد تهران شدند.
تركيب تيم كشتی آزاد مجارستان به شرح زير است:
61 كيلوگرم: ژوزف مولنار
65 كيلوگرم: نوربرت لوكاس - استفان گولياش
74 كيلوگرم: گابور هاتوش (دارنده مدال برنز المپيک)
86 كيلوگرم: استوان ورب (دارنده مدال برنز جهان)
97 كيلوگرم: آتيلا زميک
125 كيلوگرم: دانيل ليگتی (دارنده مدال برنز اروپا) - ريچارد سركسيس (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
ريچارد ليگتي
سرپرست: يانوش لازار
مربي: استوان گولياش
داور: يانوش كيسمونی
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