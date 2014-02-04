آزادکاران کره شمالی و آذربايجان وارد تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سي و چهارمين دوره رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود که تيم آذربايجان بامداد امروز(سه شنبه) با 11 کشتی گیر و همراه براي حضور در اين رقابت‌ها وارد تهران شد.

بدین ترتیب ميرجلال حسن زادا، ناميگ سودومزادا، اميد ممدوف، جوشن عظيم‌اف، بختيار اسرافيلي، ماگومد عبدالخليل اف و رومن باكاروف با مربیگری ناظم علي جانوف با دوبنده تیم اذربایجان به میدان خواهند رفت. از سویی دیگر تيم كشتي آزاد کره شمالی هم صبح امروز براي حضور در اين رقابت‌ها با 12 کشتی گیر و همراه وارد ایران شد که اسامي كشتي گيران اين تيم نیز به شرح زير است:

57 كيلوگرم: يانگ كيونگ ايل – جونگ هاك جين (قهرمان ارتش‌هاي جهان)

61 كيلوگرم: هوانگ ريونگ هاك- ري جونگ ميونگ

65 كيلوگرم: كانگ جين هيوك

70 كيلوگرم: يانگ چيون سونگ- كانگ كيونگ هيوك

74 كيلوگرم: سونگ چول مين

مربي: چول سون كيم

داور: هونگ چول هو

