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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

کشتی آزاد جام تختی - تهران؛

ترکیب تیم های ژاپن و ترکیه مشخص شد

ترکیب تیم های ژاپن و ترکیه مشخص شد

ترکیب تیم‌های ژاپن و ترکی برای شرکت در سی و چهارمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 16 کشور دنیا برگزار می شود که اسامی تیم ژاپن و ترکیه به شرح زیر است:

تیم کشتی آزاد ژاپن:

59 کیلوگرم: فومی تاکا موری شی تا - یوکی تاکاشی
61 کیلوگرم: نورویوکی تاکاتسوکا - کاتسوتوشی کاواسی
65 کیلوگرم : توموتسوگو تاکاتانی
71 کیلوگرم: تموتسوگو ایشیدا
74 کیلوگرم: سوسوکه تاکاتانی

تیم کشتی آزاد ترکیه:

57 کیلوگرم: علی کارا بوغا
61 کیلوگرم: اسماعیل اواسی – بوراک دوغان
65 کیلوگرم: اگور ازتورگات
70 کیلوگرم: اینگین بوزکارت
74 کیلوگرم: علی اوزترک
86 کیلوگرم: کانر دیمیرتاس
97 کیلوگرم: امرالله دوسلو
125 کیلوگرم: حمزه اوزکارادینز – حمزه اوزاسلان

مربی: حمزه بای سال

کد مطلب 2225924

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