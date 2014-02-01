ترکیب تیم های ژاپن و ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 16 کشور دنیا برگزار می شود که اسامی تیم ژاپن و ترکیه به شرح زیر است:
تیم کشتی آزاد ژاپن:
59 کیلوگرم: فومی تاکا موری شی تا - یوکی تاکاشی
61 کیلوگرم: نورویوکی تاکاتسوکا - کاتسوتوشی کاواسی
65 کیلوگرم : توموتسوگو تاکاتانی
71 کیلوگرم: تموتسوگو ایشیدا
74 کیلوگرم: سوسوکه تاکاتانی
تیم کشتی آزاد ترکیه:
57 کیلوگرم: علی کارا بوغا
61 کیلوگرم: اسماعیل اواسی – بوراک دوغان
65 کیلوگرم: اگور ازتورگات
70 کیلوگرم: اینگین بوزکارت
74 کیلوگرم: علی اوزترک
86 کیلوگرم: کانر دیمیرتاس
97 کیلوگرم: امرالله دوسلو
125 کیلوگرم: حمزه اوزکارادینز – حمزه اوزاسلان
مربی: حمزه بای سال
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