ترکیب تیم های ژاپن و ترکیه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 16 کشور دنیا برگزار می شود که اسامی تیم ژاپن و ترکیه به شرح زیر است:

تیم کشتی آزاد ژاپن:

59 کیلوگرم: فومی تاکا موری شی تا - یوکی تاکاشی

61 کیلوگرم: نورویوکی تاکاتسوکا - کاتسوتوشی کاواسی

65 کیلوگرم : توموتسوگو تاکاتانی

71 کیلوگرم: تموتسوگو ایشیدا

74 کیلوگرم: سوسوکه تاکاتانی

تیم کشتی آزاد ترکیه:

57 کیلوگرم: علی کارا بوغا

61 کیلوگرم: اسماعیل اواسی – بوراک دوغان

65 کیلوگرم: اگور ازتورگات

70 کیلوگرم: اینگین بوزکارت

74 کیلوگرم: علی اوزترک

86 کیلوگرم: کانر دیمیرتاس

97 کیلوگرم: امرالله دوسلو

125 کیلوگرم: حمزه اوزکارادینز – حمزه اوزاسلان

مربی: حمزه بای سال