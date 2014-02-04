«ساعت ها خوابن» رضا یزدانی منتشر شد/ یک بزرگداشت موسیقایی برای سردار شهید خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم موسیقی که به نوعی پایان سه گانه های این خواننده و نوازنده موسیقی بعد از آلبوم های «ساعت 25» و «ساعت فراموشی» است 14 قطعه موسیقایی در قالب سبک های همیشگی این خواننده به تهیه کنندگی علی اوجی برای علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.

«نقش اول» با ترانه مهدی ایوبی و تنظیم میلاد عدل، «بی منطق» با ترانه رضا یزدانی و مهدی ایوبی و تنظیم آرش زمانیان، «مهتاب تو فانوس» با ترانه هانیه ترکمان و تنظیم رضا یزدانی، « هذیون» با ترانه علیرضا باران و تنظیم میلاد عدل، «عشق پست مدرن» با ترانه احسان گودرزی و تنظیم میلاد عدل، « هنوز دلم واسه تو تنگ می شه » با ترانه سروش دادخواه و تنظیم بهروز پایگان، «یخبندونای قطبی چشمات» با تارنه هومن حسن پور و تنظیم بهروز پایگان، « قبولم نمی کند» با ترانه محمدعلی بهمنی و تنظیم محمد خرمی نژاد،«تهران گردی» با ترانه علیرضا باران و تنظیم میلاد عدل ، « نوستالژی» با ترانه حسن علیشیری و تنظیم محمد خرمی نژاد، «تحویل سال» با ترانه ساعده امجدی و تنظیم رضا یزدانی ،« کسی از ما جهان آرا نمی شه » با ترانه سروش دادخواه و تنظیم میلاد عدل با گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس، « قوی سیاه» با ترانه احسان گودرزی و تنظیم بهروز پایگان و « دیوونه» با ترانه مهدی ایوبی و تنظیم بهروز پایگان قطعه هایی هستند که د راین آلبوم موسیقی منتشر شده است.

میلاد عدل و مازار احمد پور گیتار آکوستیک و گیتار الکتریک، آرش زمانیان گیتار باس، بهروز پایگان کیبورد و پیانو، شهروز بردوده کیبورد، محمدخرمی نژاد درامز، مهدی خرمی نژاد پرکاشن، کاویان رجبی گیتار فلامینکو، ایمان جعفری کلارینت، جابر اطاعتی آکاردئون، میثم مروستی ویولن نوازندگان این آلبوم موسیقایی هستند.

تازه ترین آلبوم رضا یزدانی که توسط موسسه تصویر گستر پاسارگاد منتشر شده است با مجوز شماره 92-8010 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره ثبت 15235 کتابخانه ملی با قیمت 3 هزار تومان هم اکنون در بازار موسیقی منتشر شده است.