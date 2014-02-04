لزوم تشکیل دبیرخانه ناظر بر میزان انتقال آب از سرچشمه های کارون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به دعوت استاندار چهارمحال و بختیاری در محل سد کارون 4 برگزار شد، مسائل مشترک این دو استان همسایه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



کارشناسان حاضر در برنامه در توضیحاتی اظهار کردند که با احداث سد کارون 4 قسمتی از محور ارتباطی بین استان های اصفهان و خوزستان و نیز خطوط لوله انتقال نفت و گاز موجود پایین تر از آب دریاچه قرار می­ گیرد و به همین دلیل احداث مسیرهای جایگزین در محورهای اصفهان - شهرکرد - ایذه - اهواز و همچنین اصفهان - بروجن - لردگان - ایذه - اهواز و اجرای مسیر جایگزین خطوط لوله نفت و گاز در دست اجرا است و لازم است بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.



در ادامه این دیدار استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر اجرای دقیق مصوبه شورای عالی آب در مورد میزان انتقال آب از سرچشمه های کارون و نحوه مصرف آن که در سفر اخیر رئیس جمهور به خوزستان اعلام شد، تاکید کردند و مقرر شد دبیرخانه مشترکی تشکیل و روند اجرایی شدن این مصوبه را به دقت زیر نظر داشته باشد.



همچنین نگاه اقتصادی به آب، ایجاد نیروگاه های برقی آبی بیشتر بر روی کارون، عملیات آبخیزداری در بالادست سد کارون 4، نحوه خدمت رسانی به روستاهایی که در حد فاصل دو استان واقع هستند و بهره مندی استان چهارمحال و بختیاری از منافع سد کارون 4 نیز از دیگر مواردی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، همچنین از پل بزرگ موجود بر روی دریاچه سد کارون 4 (شاخه ارمند) که بزرگترین پل رودخانه کارون است، بازدید کرد.



مقتدایی در پایان این سفر یک روزه گفت: تعامل مثبت میان استان های همسایه شیوه مناسبی برای حل مشکلات است. مدیران در سطوح مختلف برای پیگیری مطالبات مردم باید جسارت داشته باشند و لازمه جسور بودن روحیه آزادگی است.



استاندار خوزستان کارون را عامل وحدت و فرهنگ مشترک همه اقوامی دانست که قرنهاست در اطراف مسیر یک هزار کیلومتری کارون ساکن هستند.