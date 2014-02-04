35 درصدی کارآموزان فنی وحرفه ای مازندران مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد شامگاه سه شنبه درحاشیه جشنواره غذای سنتی ویژه بانوان بابل اظهارداشت: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای با ظرفیت 5 میلیون نفر ساعت در 18

مرکز و 25میلیون نفر ساعت در بیش از 900 آموزشگاه آزاد در سطح استان مشغول خدمات دهی است.

وی بیان داشت: بیش از 17 هزار نفر در بخش دولتی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای مازندران ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: از مهم ترین برنامه های دولت که حرکت طبق برنامه اصل 44 قانون اساسی درجهت خصوصی سازی واجرائی کردن آن است ما نیز به دنبال توسعه کمی نبوده وبه دنبال کیفی سازی فعالیت ها هستیم ودر این راستا کارگاه های متعددی برگزار می کنیم.

شریعت نژاد به مهم ترین برنامه های فنی وحرفه ای مازندران اشاره و گفت: با توجه به قطب کشاورزی بودن مازندران با حفظ مراکز ،توجه به دو حوزه کشاورزی وگردشگری مهم ترین برنامه آینده ماست.

وی اظهارداشت: به مناسبت دهه فجر دوجشنواره غذا ونمایشگاه دست آوردها وتوانمندیهای زنان روستایی دراستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه غذا یک فرهنگ است خاطرنشان کرد:اگر نگاه ما به غذا بعنوان فیزیکی وخوراکی محض باشد این نگاه سطح پائین بوده زیرا غذا نشان دهنده فرهنگ وهویت یک کشوراست.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: ماکارونی ما را به یاد ایتالیا، کوبیده ما را به یاد ایران می اندازد لذا غذا یک مولفه شناسنامه دارو فرهنگ برای یک ملت است.

وی افزود: اگر غذا را صرف خوراکی بدانیم می توان کودکان را با بیسکویت هم سیر کرد درفرهنگ ما غذا به معنی کنارهم بودن خانواده ها ،نشستن سر سفره ،ایجاد مهروالفت بین خانواده هاست وسفره ایرانی این امکان را برای اعضا خانواده فراهم می کند که مدتی با محبت کنارهم قرارگیرند.