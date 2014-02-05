به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی صبح امروز برای بازدید از استان های شمالی به مازندران سفر کرد.

وی در این سفر که از جاده چالوس آغاز شده است بر ساماندهی گروه های راهداری نظارت داشت.

وی با اشاره به اینکه همکاران ما از ابتدای ساعت بارش برف در جاده ها مستقر بودند، گفت: استان های گلستان، قزوین، تهران، البرز و خراسان شمالی ماشین آلات راهداری را برای بازگشایی جاده های استان های شمالی اعزام کردند که با فعالیت آنها هم اکنون تمام راه های اصلی باز است.

وزیر را و شهرسازی با اشاره به اینکه 30 دستگاه برف روب از استان های یاد شده به مناطق شمالی کشور اعزام شدند، اظهار داشت: بازگشایی در راه های روستایی استان های مازندران و گیلان همچنان ادامه دارد.

وی با تشکر از مردم که بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی شب گذشته تردد کمتری در جاده های شمالی کشور داشتند افزود: امروز بازگشایی در راه های روستایی تنکابن انجام می شود.

در همین حال، وزیر نیرو هم صبح امروز (چهارشنبه) برای رسیدگی به وضعیت تامین آب و برق مناطق برفگیر شمال ایران، عازم این مناطق شد.



"حمید چیت چیان" در جریان این سفر از نزدیک شرایط تامین خدمات آب و برق در مناطق شمالی کشور بویژه مناطق برفگیر را پیگیری و رسیدگی می کند.



براساس برنامه ریزی انجام شده، وزیر نیرو در این سفر ابتدا وارد چالوس شده و سپس در نشستی با مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی توانیر و آب و فاضلاب کشور و نیز مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان های شمالی، آخرین وضعیت تامین خدمات آب و برق در این مناطق را بررسی می کند.



چیت چیان در ادامه این سفر، به تنکابن، رامسر و سپس استان گیلان خواهد رفت.



به دنبال بارش شدید برف در استان‌های شمالی کشور بویژه غرب استان مازندران و استان گیلان، مدیران عامل شرکت توانیر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از روز یکشنبه هفته جاری به دستور وزیر نیرو برای رسیدگی به وضعیت تامین آب و برق در مناطق برفگیر شمال کشور به این مناطق سفر کرده اند.



رئیس‌ جمهور نیز شب گذشته به وزیران راه و شهرسازی و نیرو دستور عزیمت به این مناطق را صادر کرد تا در اسرع وقت ضمن رسیدگی به مسایل و مشکلات ناشی از بارش سنگین برف، از نزدیک پیگیری های‌ لازم برای بهبود شرایط مردم را به عمل آورند.