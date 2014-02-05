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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

9 پیشنهاد به رئیس شورای شهر تهران / اختصاص ده درصد از درآمد شهرداری مناطق برای مرمت بناها

9 پیشنهاد به رئیس شورای شهر تهران / اختصاص ده درصد از درآمد شهرداری مناطق برای مرمت بناها

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به شورای شهر تهران، پیشنهاداتی را برای توجه بیشتر شهرداری مناطق 22 گانه تهران به بناهای تاریخی و درج در تبصره های و ردیف های بوجه سال 93 ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که براساس ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه شوراهای اسلامی شهر موظفند درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف برسند. بنابراین پیشنهادهای زیر برای درج و تبصره ها و ردیف های بودجه سال 93 شهرداری تهران پیشنهاد شده است:

اختصاص ده درصد از درآمد شهرداری مناطق دارای بافت تاریخی برای مرمت بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی همان منطقه( براساس بند ج ماده 66 قانون برنامه سوم توسعه)

اولویت تبدیل خانه های واجد ارزش تاریخی به سرای محله در مناطق 22 گانه

اولویت به نگهداری فضای سبز آثار تاریخی و موزه ها در مناطق 22 گانه

اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال برای مشارکت درزیبا سازی، ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت ها و آثار تاریخی( براساس ماده 6 آیین نامه بند ج ماده 156 قانونی برنامه سوم توسعه) از جمله آثار ثبت شده ملی و بهسازی و مرمت جداره های تاریخی شهر تهران  در محورهای فرهنگی تاریخی (محدوده ولیعصر، وحدت اسلامی، ناصر خسرو و لاله زار)

اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای مطالعه، امکان سنجی، مکان یابی و ارائه طرح محتوایی موزه های تهران، ری و شمیرانات

اختصاص یک میلیارد ریال برای تعیین حریم، نشانه گذاری و نصب تابلوها و محوطه های شهر ری

اختصاص مبلغ 1/2 میلیارد ریال برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی و بازنگری آثار و محوطه های باستانی و تاریخی شهرری و محدوده کوه بی بی شهربانو

اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای کاوش باستان شناختی در محوطه های تاریخی تپه میل، چال ترخان، دژ رشکان ری و تپه کهریزک

اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای مطالعات میدانی تعمیق عمق و تراز حریم های باستانی شهرری و ضوابط ساخت و ساز و گودبرداری

کد مطلب 2229895

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