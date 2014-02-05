برقراری مجدد روابط دیپلماتیک ایران و مغرب/ بازگشایی سفارتخانه دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه اعلام کرد: در تماس تلفنی اخیر دکتر ظریف و آقای صلاح الدین مزوار وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی مغرب طرفین ضمن تاکید بر همکاریهای دیرینه دو ملت و دو کشور، بر ضرورت و بازگشت روابط دیپلماتیک توافق نمودند.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان همچنین افزود: سفارتخانه های دوکشور نیز به زودی بازگشایی خواهد شد.

خاطر نشان می شود، رباط اواخر سال 87 به بهانه واهی دخالت ایران در امور بحرین روابط با تهران را قطع کرده بود.