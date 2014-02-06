به گزارش خبرنگار مهر، سامان سالور در نشست نقد و بررسی فیلم «تمشک» که چهارشنبه 16 بهمن ماه در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد به روند شروع ساخت این فیلم اشاره و بیان کرد: من و محسن تنابنده از شروع طرح با یکدیگر صحبت می کردیم. حدود یک سال و چهار ماه طول کشید تا پروانه ساخت گرفتیم. البته تا اواخر دولت پیش روزگار چندان خوبی نگذشت و ما برای رسیدن به واژه ای به نام تعامل حدود یک سال و چهارماه تلاش کردیم.

وی ادامه داد: ما برای این تعامل هفت بار این فیلمنامه را بازنویسی کردیم تا توانستیم به نوعی توافق نسبی برسیم و بهانه های دوستان این بود که اساسا چرا موضوع رحم اجاره ای برای فیلم انتخاب شده بود. از پیشنهادهای بی‌شرمانه ای که به می دادند این بود که داستان فیلمنامه را عوض کنیم و یا می گفتند در مورد پیوند اعضا فیلم بسازیم. من معتقدم بیننده بعد از دیدن این گونه فیلمنامه ها تفکر می کند و کسانی که مخالف این فیلمنامه ها هستند وجه اکران و بعد اقتصادی فیلم را در نظر نمی گیرند. نمی توان فیلمی ساخت که نه خودش را راضی کند و نه بقیه را.

کارگردان فیلم «تمشک» با اشاره به مستقل بودن این فیلم بیان کرد: ما حدود 4 و نیم ماه پیش‌تولید داشتیم و من با دوستانی کار کردم که ویژگی خلاقه بودن را در فیلم از خود نشان دادند. از نیکی کریمی تا مهدی پاکدل که یک زوج جوان امروزی را بازی کردند تا سمیرا حسن پور که اولین بازی وی در سینما بود.

در ادامه این نشست ساسان سالور تهیه کننده تمشک درباره سختی های این کار گفت: لوکیشن های فیلم تمشک در شهرستان بود و این کمی ساخت فیلم را با مشکل همراه کرد اما با حضور تیم خوب این فیلم، مشکلات حل شد. محمود کلاری در این پروژه فقط یک فیلمبردار نبود و این باعث شد ما سختی کار را چندان احساس نکنیم.

سالور در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره وحشت قشری از جامعه در ارتباط با موضوع فیلم بیان کرد: مسئله من در این فیلم بیشتر روابط انسانی آدم‌ها بود و همچنین انتخاب و تصمیم زود گرفتن. ما می خواستیم قصه ای را روایت کنیم که در عین سادگی و ارتباط با مخاطب از غافل گیری، شخصیت پردازی و ریتمی مناسب در روایت ها برخوردار باشد. علاوه بر این ها تمشک نهایتا با زنده ماندن روح کودک در فیلم به اتمام می رسد و در واقع با امید تمام می شود و من فکر نمی کنم کسی بخواهد از این مسئله بترسد. به هر حال این قصه یک داستان رئال است و ممکن است تلخی هایی را هم داشته باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره معنای دست زدن های داخل سالن عنوان کرد: من نشنیدم کسی در سالن دست بزند. تنها ده دقیقه از سالن بیرون آمدم تا سیگار بکشم شاید در این میان کسی دست زده باشد.

نیکی کریمی بازیگر فیلم تمشک در ادامه این نشست درباره حضور خود در فیلم گفت: من از سال گذشته تصمیم گرفتم با فیلمسازهای جوان و آینده داری که مشغول کار هستند همکاری کنم. انتخاب من این آدم ها هستند که می خواهند تجربه های نو داشته باشند و هدفشان صرفا سرگرمی نیست. در سینمایی که من می بینم فیلمی که آبرومندانه است و شرافتمندانه ساخته شده باشد من را راضی می کند.

در ادامه سامان سالور درباره شخصیت پردازی فیلم و بازی مهران احمدی در دو نقش و انتقادی که به این بازی در این دو نقش شده بود یکی از ویژگی های خلاقه فیلم را همین بازی مهران احمدی در دو نقش دانست و گفت: ما با طراح گریم صحبت کردیم که چگونه شخصیت های جمال و کمال را دربیاوریم. البته این کار به دلیل رئال بودن فیلم ریسک بزرگی بود. با این حال این اولین بار است که من می شنوم نقش تصنعی بوده است بلکه در سینماهای مردمی خیلی راحت این بازی ها را پذیرفته بودند.

در ادامه این نشست وظیفه شناس مسئول جلوه های ویژه فیلم در پاسخ به انتقاد مطرح شده درباره تصادف ابتدایی فیلم که آن را طبیعی ندانسته بودند، عنوان کرد: این یک فیلم رئال است و خیلی سخت است که بتوان یک تصادف طبیعی را در آن نمایش داد. وقتی فیلمی بودجه داشته باشد می توان طبیعی این کار را انجام داد اما در فیلم های مستقل که بودجه ندارند کار سختی است.

سامان سالور نیز در این باره گفت: خرج واقعی این تصادف کمتر از کاری است که وظیفه شناس انجام داد.

سمیرا حسن پور دیگر بازیگر این فیلم با اظهار رضایت از اولین تجربه سینمایی خود عنوان کرد: این نقش برای اولین کار سینمایی من خیلی سخت بود اما تمام تلاشم را کردم که با چادر و پوشش در مجامع عمومی حاضر شوم و چون با اعتقاد بازی کردم باورش دارم.

سامان سالور در پاسخ به سوالی درباره زنده ماندن حمید بعد از تصادف و ادامه فیلم عنوان کرد: فیلمساز تا منطق روایی فیلم درست و صحیح نباشد هرگز شروع به نوشتن فیلمنامه نخواهد کرد. ویژگی های این فیلم هم داستان نو، جذاب، جسور، غافلگیری ها و پایان امیدوارانه اش بود. این منطق روایی است که حمید از تصادف سالم بیرون می آید و بعد به خاطر تصمیم نادرست شخصیتی مثل جمال به دلیل تعصب کورکورانه اش کشته می شود.

وی در پایان این نشست درباره عنوان و روند تولید فیلم خود گفت: رضوان بازیگر فیلم به تمشک ویار دارد و همین دلیل انتخاب نام فیلم است. تمشک حاصل تجربه 5 فیلم قبل از خود است.

وی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره فیلم «آمین خواهیم گفت» عنوان کرد: با عوض شدن دولت و آمدن آدم های جدید ما فیلم را برای گرفتن پروانه نمایش دوباره ارائه کردیم و امیدوارم بتوانیم اصلاحات کمتری در فیلم داشته باشیم.