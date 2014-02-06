اعتراض غیردولتی ها به یک انتخاب غیرفرهنگی/ کوتاهی دیوان عدالت در پرونده یک بنای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته را می توان یکی از هفته های پر تنش در سازمان میراث فرهنگی دانست چرا که ماجرا از اواخر هفته پیش آغاز شد درست زمانی که در میان کارکنان این سازمان خبر استعفای محمدعلی نجفی دوباره پیچید و اعلام کردند که وی نامه ای به رئیس جمهور در این باره نوشته است. هرچند که نجفی آن را تکذیب کرد اما فردای همان روز رئیس جمهور این استعفا را پذیرفت و رسما مسعود سلطانی فر را به ریاست این سازمان منصوب کرد. در همین حین، مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی که از موضوع کاملا بی اطلاع بود از این سازمان رفت.
دلیل او هم اگرچه باز بودن دست رئیس سازمان میراث فرهنگی بود اما وی در مصاحبه های خود به نحوه انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی اعتراض داشت. در این بین هیچ کس حتی نجفی و سلطانی فر در زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه و تحویل گرفتن میز کار توسط رئیس جدید با حجت صحبتی نکردند تا تکلیف او برای رفتن و یا ماندنش در سازمان مشخص شود. این درحالی بود که نجفی برای منصوب شدن به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی از حجت اجازه گرفته بود اما خداحافظی را از یاد برد!
در همین حال برعکس زمانی که محمدعلی نجفی به سازمان میراث فرهنگی آمد و سیل تبریکات به سوی او روانه شد و انجمن ها و جامعه های باستان شناسی به او خوشامد گفتند، اما با ورود سلطانی فر به این سازمان نه تنها حتی یک پیام تبریک برای او در روزنامه ها منتشر نشد بلکه فعالان، دوستداران، کارشناسان و جوامع مرتبط با سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی هرکدام انتخاب وی را غیرکارشناسی دانستند و در بیانیه ها و نامه های مختلف خواستار توجه جدی تر رئیس جمهور به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شدند و از این انتخاب گله کردند.
شکستن کوزه ها بر سر رسانه
نجفی اما در مراسم تودیع خود از این سازمان که برای خالی نماندن عریضه از آن به عنوان مراسم تکریم یاد کردند، رسانه ها را خطاب قرار داد و گفت که برخی از آنها از قول من نوشتند که رفتنم از سازمان میراث فرهنگی را تکذیب کرده ام درحالی که چنین نبوده است.
نجفی از یاد برده بود که همان زمان وقتی خبرگزاری مهر اطلاع داد او استعفا داده است، تکذیبیه ای را از طریق روابط عمومی به رسانه ها فرستاده بود!
او همچنین مصاحبه های خود با خبرنگاران را درباره اینکه خیال رفتن ندارد بازهم تکذیب کرد این درحالی بود که خبرنگاران هنوز صدای ضبط شده او را دارند! با این حال نجفی گفت که حاشیه سازی رسانه ها باعث شده تا او در معرض اتهام قرار گیرند و به او بگویند که درباره رفتنش دروغ گفته است!
بررسی دلایل خروج سرای دلگشا از فهرست ملی
سرای دلگشا به حکم دیوان عدالت اداری و بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی از فهرست میراث ملی خارج شد تا مالک آن بتواند به جای این بنای تاریخی یک برج تجاری آن هم در حریم بازار تهران، میدان ارگ و حریم کاخ گلستان بسازد. حکمی که هنوز فرصت تجدید نظر در دادگاه را دارد.
منتهی سازمان میراث فرهنگی در طول سالهای قبل با اتکا به قوانینی فعالیت می کرد که از نظر حقودانان قابل استناد نبوده است با این حال مالک در سال 88 درخواستی مبنی بر خروج سرای دلگشا از ثبت ملی به دیوان عدالت اداری داد و سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری ملک را بازدید وفضای آن را فرسوده و در حال تخریب اعلام کرد که اگر رسیدگی نشود باعث حادثه میشود.
کارشناسان اداره میراث فرهنگی استان تهران هراز گاهی به شعبه 3 دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند تا اگر تجدید نظری انجام شد و یا رایی صادر شد آنها با خبر شوند چرا که وقتی رای اولیه توسط دادگاه صادر شده بود هیچ ابلاغیه ای برای سازمان میراث فرهنگی نیامده بود قبل تر از آن هم زمانی که مالک اقدام به شکایت نسبت به ثبت این ملک داشت و یا وقتی که درخواست افزودن ارتفاع را کرده بود، بازهم دیوان عدالت اداری به سازمان میراث فرهنگی اطلاع نداد تا آنها از این پرونده ثبتی دفاع کنند.
رهبر به سبب فعالیت هایش در حوزه شناسایی معبد لائودیسه در نهاوند سخنرانی کرد و گفت: که در سال 84 از او برای گمانه زنی در محله دوخواهران دعوت شد چون تا آن زمان هیچ اقدامی برای شناسایی محل لائودیسه انجام نشده بود تا اینکه 52 گمانه آزمایشی در سال های 84، 90 و 91 کاوش شد.
وی گفت که ساخت و سازهای انبوه در این محل که از محله های فقیرنشین نهاوند است، هیات گمانه زنی را با مشکل روبرو می کرد به همین دلیل به اجبار در محل هایی که معارض نداشت مثل محل های مخروبه و یا کنار پیادهروها گمانه زنی کنند حتی برخی از ساکنان به آنها اجازه دادند که بروند داخل حیات گمانهزنی کنند منتها در کوچه های این محله ها آلودگی محیطی به سرنگ های تزریقی معتادان در محل گمانه زنی ها از جمله مشکلات این هیات بوده است.
پیشنهاد به رئیس شورای شهر تهران
اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده که براساس ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه شوراهای اسلامی شهر موظفند درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف برسند. بنابراین پیشنهادهای زیر برای درج و تبصره ها و ردیف های بودجه سال 93 شهرداری تهران پیشنهاد شده است:
اختصاص ده درصد از درآمد شهرداری مناطق دارای بافت تاریخی برای مرمت بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی همان منطقه( براساس بند ج ماده 66 قانون برنامه سوم توسعه)، اولویت تبدیل خانه های واجد ارزش تاریخی به سرای محله در مناطق 22 گانه، اولویت به نگهداری فضای سبز آثار تاریخی و موزه ها در مناطق 22 گانه، اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال برای مشارکت درزیبا سازی، ایمنی فضاهای فرهنگی، بافت ها و آثار تاریخی( براساس ماده 6 آیین نامه بند ج ماده 156 قانونی برنامه سوم توسعه) از جمله آثار ثبت شده ملی و بهسازی و مرمت جداره های تاریخی شهر تهران در محورهای فرهنگی تاریخی (محدوده ولیعصر، وحدت اسلامی، ناصر خسرو و لاله زار)، اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای مطالعه، امکان سنجی، مکان یابی و ارائه طرح محتوایی موزه های تهران، ری و شمیرانات، اختصاص یک میلیارد ریال برای تعیین حریم، نشانه گذاری و نصب تابلوها و محوطه های شهر ری، اختصاص مبلغ 1/2 میلیارد ریال برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی و بازنگری آثار و محوطه های باستانی و تاریخی شهرری و محدوده کوه بی بی شهربانو، اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال برای کاوش باستان شناختی در محوطه های تاریخی تپه میل، چال ترخان، دژ رشکان ری و تپه کهریزک، اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال برای مطالعات میدانی تعمیق عمق و تراز حریم های باستانی شهرری و ضوابط ساخت و ساز و گودبرداری از جمله این پیشنهادات است.
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