اعتراض غیردولتی ها به یک انتخاب غیرفرهنگی/ کوتاهی دیوان عدالت در پرونده یک بنای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته را می توان یکی از هفته های پر تنش در سازمان میراث فرهنگی دانست چرا که ماجرا از اواخر هفته پیش آغاز شد درست زمانی که در میان کارکنان این سازمان خبر استعفای محمدعلی نجفی دوباره پیچید و اعلام کردند که وی نامه ای به رئیس جمهور در این باره نوشته است. هرچند که نجفی آن را تکذیب کرد اما فردای همان روز رئیس جمهور این استعفا را پذیرفت و رسما مسعود سلطانی فر را به ریاست این سازمان منصوب کرد. در همین حین، مهدی حجت قائم مقام سازمان میراث فرهنگی که از موضوع کاملا بی اطلاع بود از این سازمان رفت.

دلیل او هم اگرچه باز بودن دست رئیس سازمان میراث فرهنگی بود اما وی در مصاحبه های خود به نحوه انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی اعتراض داشت. در این بین هیچ کس حتی نجفی و سلطانی فر در زمان برگزاری مراسم تودیع و معارفه و تحویل گرفتن میز کار توسط رئیس جدید با حجت صحبتی نکردند تا تکلیف او برای رفتن و یا ماندنش در سازمان مشخص شود. این درحالی بود که نجفی برای منصوب شدن به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی از حجت اجازه گرفته بود اما خداحافظی را از یاد برد!

در همین حال برعکس زمانی که محمدعلی نجفی به سازمان میراث فرهنگی آمد و سیل تبریکات به سوی او روانه شد و انجمن ها و جامعه های باستان شناسی به او خوشامد گفتند، اما با ورود سلطانی فر به این سازمان نه تنها حتی یک پیام تبریک برای او در روزنامه ها منتشر نشد بلکه فعالان، دوستداران، کارشناسان و جوامع مرتبط با سه حوزه کاری سازمان میراث فرهنگی هرکدام انتخاب وی را غیرکارشناسی دانستند و در بیانیه ها و نامه های مختلف خواستار توجه جدی تر رئیس جمهور به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شدند و از این انتخاب گله کردند.

شکستن کوزه ها بر سر رسانه

نجفی اما در مراسم تودیع خود از این سازمان که برای خالی نماندن عریضه از آن به عنوان مراسم تکریم یاد کردند، رسانه ها را خطاب قرار داد و گفت که برخی از آنها از قول من نوشتند که رفتنم از سازمان میراث فرهنگی را تکذیب کرده ام درحالی که چنین نبوده است.

نجفی از یاد برده بود که همان زمان وقتی خبرگزاری مهر اطلاع داد او استعفا داده است، تکذیبیه ای را از طریق روابط عمومی به رسانه ها فرستاده بود!

او همچنین مصاحبه های خود با خبرنگاران را درباره اینکه خیال رفتن ندارد بازهم تکذیب کرد این درحالی بود که خبرنگاران هنوز صدای ضبط شده او را دارند! با این حال نجفی گفت که حاشیه سازی رسانه ها باعث شده تا او در معرض اتهام قرار گیرند و به او بگویند که درباره رفتنش دروغ گفته است!

بزرگترین ماکت تخت جمشید در دنیا ساخته شد

لابه لای همه این اتفاقات، خبررسید که همزمان با روزهای جشن سالگرد انقلاب اسلامی در کشور، بزرگترین و کاملترین ماکت تخت جمشید در دنیا ساخته شده است. این ماکت به همراه یازده ماکت دیگر از محوطه های میراث فرهنگی ایران که در فهرست میراث جهانی ثبت شده اند، در باغ موزه مینیاتور تهران به نمایش گذاشته شده است. وسعت ماکت تخت جمشيد حدود 500 متر مربع است و هم اكنون در محیط باز باغ موزه به نمایش دایم در آمده است.

بررسی دلایل خروج سرای دلگشا از فهرست ملی

سرای دلگشا به حکم دیوان عدالت اداری و بدون اطلاع سازمان میراث فرهنگی از فهرست میراث ملی خارج شد تا مالک آن بتواند به جای این بنای تاریخی یک برج تجاری آن هم در حریم بازار تهران، میدان ارگ و حریم کاخ گلستان بسازد. حکمی که هنوز فرصت تجدید نظر در دادگاه را دارد.

منتهی سازمان میراث فرهنگی در طول سالهای قبل با اتکا به قوانینی فعالیت می کرد که از نظر حقودانان قابل استناد نبوده است با این حال مالک در سال 88 درخواستی مبنی بر خروج سرای دلگشا از ثبت ملی به دیوان عدالت اداری داد و سه تن از کارشناسان رسمی دادگستری ملک را بازدید وفضای آن را فرسوده و در حال تخریب اعلام کرد که اگر رسیدگی نشود باعث حادثه می‌شود.

کارشناسان اداره میراث فرهنگی استان تهران هراز گاهی به شعبه 3 دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند تا اگر تجدید نظری انجام شد و یا رایی صادر شد آنها با خبر شوند چرا که وقتی رای اولیه توسط دادگاه صادر شده بود هیچ ابلاغیه ای برای سازمان میراث فرهنگی نیامده بود قبل تر از آن هم زمانی که مالک اقدام به شکایت نسبت به ثبت این ملک داشت و یا وقتی که درخواست افزودن ارتفاع را کرده بود، بازهم دیوان عدالت اداری به سازمان میراث فرهنگی اطلاع نداد تا آنها از این پرونده ثبتی دفاع کنند.

کاوشگر معبد لائودیسه تقدیر شد

در گیر و دار همه رفت و آمدهای مدیران در سازمان میراث فرهنگی در استان همدان، از زحمات مهدی رهبر باستان شناس پیشکسوت تقدیر شد. کاوشگر معبد لائودیسه در نهاوند در مراسم بزرگداشتش که بدون حضور مسئولان سازمان میراث فرهنگی برگزار شده بود، از ماجرای کشف اتفاقی در معبد لائودیسه سخن گفت.

رهبر به سبب فعالیت هایش در حوزه شناسایی معبد لائودیسه در نهاوند سخنرانی کرد و گفت: که در سال 84 از او برای گمانه زنی در محله دوخواهران دعوت شد چون تا آن زمان هیچ اقدامی برای شناسایی محل لائودیسه انجام نشده بود تا اینکه 52 گمانه آزمایشی در سال های 84، 90 و 91 کاوش شد.

وی گفت که ساخت و سازهای انبوه در این محل که از محله های فقیرنشین نهاوند است، هیات گمانه زنی را با مشکل روبرو می کرد به همین دلیل به اجبار در محل هایی که معارض نداشت مثل محل های مخروبه و یا کنار پیاده‌روها گمانه زنی کنند حتی برخی از ساکنان به آنها اجازه دادند که بروند داخل حیات گمانه‌زنی کنند منتها در کوچه های این محله ها آلودگی محیطی به سرنگ های تزریقی معتادان در محل گمانه زنی ها از جمله مشکلات این هیات بوده است.

پیشنهاد به رئیس شورای شهر تهران