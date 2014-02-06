آغاز بهره برداری از فانوس های دریایی جدید در جزایرخلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کمالی در این رابطه گفت: طرح تعمیرات اساسی فانوس های چراغ دریایی و احداث فونداسیون بیکن با اعتبار 22میلیارد و 42 میلیون ریال هم اکنون به اتمام رسیده و بهره برداری آن همزمان با دهه مبارک فجر آغاز شده است.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان افزود: تکمیل و نوسازی شبکه روشنایی مجتمع بندری شهید رجایی با اعتبار 18 میلیارد و 135 میلیون ریال دیگر پروژه ای بود که برای این ایام مبارک، آماده بهره برداری شد.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز با اشاره به اینکه علائم کمک ناوبری برای تامین ایمنی آبراه های تحت حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور نصب می شود، گفت: در آب های استان هرمزگان 45 فانوس و 48بویه دریایی از راس میدانی منطقه جاسک تا غرب جزیره لاوان قرار داده شده است.

وی از بکارگیری شناور بویه گذار حجاز 66، مولتی کت مراد 1 و 2 و بیش از 70 نیروی شاغل در بخش علائم کمک ناوبری خبر داد و گفت: بویه ها نقاط کم عمق و صخره ، شناورهای غرق شده، کانال های دسترسی به اسکله ها و یا چهار جهت اصلی را نشان می دهد.

مهدی نوفرستی با اشاره به اینکه تعمیرات اساسی فانوس های دریایی از نظر رنگ آمیزی و پی ریزی های دکل از سال گذشته آغاز شده و امسال به پایان رسیده است، افزود: چهار مناره به عنوان بزرگترین مناره ایران نیز بر فراز کوه مبارک با 45 متر، لارک با 35 و هنگام و فارور با 12 متر قرار دارد.

وی از برنامه ریزی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برای ساخت 9 مناره دریایی در نوار ساحلی هرمزگان خبر داد و با بیان اینکه مناره حاکمیت ایران و ایمنی مسیر دریایی را تضمین می کند، اضافه کرد: امسال برای ابوموسی، تنب کوچک و سیری نیز توافقات لازم برای ساخت مناره انجام شده است.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: هردوونیم سال تمامی علائم کمک ناوبری به صورت اساسی تعمیر، سرویس و نگهداری می شود و این کار هر دو ماه یکبار نیز به صورت ادواری انجام می پذیرد.

وی تاکید کرد: با این اقدام، بروز خاموشی تمامی علایم کمک ناوبری در کمتر 24 ساعت در هر 14 جزیره واقع در آب های استان هرمزگان برطرف می شود.

نوفرستی اعلام کرد: سه سامانه TSS(مسیرهای جداکننده راه دریایی) در محدوده تنگه هرمز ، جنوب شرق جزیره قشم و آب های ساحلی جاسک واقع شده است که به میزان یک ونیم مایل ایمنی مسیر برای ورود و خروج شناورها را تحت پوشش قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ایمنی مسافرت های دریایی تعطیلات نوروزی سال 93 نیز در مسیر بندر شهید حقانی به بندر شهید ذاکری سه دستگاه بویه مخصوص نصب شده که برای معرفی و تعیین مسیر از یک سمت به سمت دیگر، همچنین شرایط ترافیک و موقعیت هنگام سانحه کاربرد دارد.

نوفرستی اضافه کرد: سالیانه سیستم علائم کمک ناوبری استان مورد مرور و بازنگری قرار می گیرد و در صورت نیاز نیز اقدامات اصلاحی در مورد آنها اعمل می شود.

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میزان آماده بکاری علائم کمک ناوبری استان را98.99 درصد اعلام کرد که 4.98 درصد بالاتر از استاندارد تهیه شده توسط انجمن بین المللی چراغ های دریایی است.