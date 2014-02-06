به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی کمساری در مراسم اختتامیه دومین جشنواره سراسری شعر اشراق که شامگاه چهارشنبه در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با حضور یادگار امام راحل، طلاب و روحانیون و نیز اقشار مختلف مردم برگزار شد، با بیان اینکه شعر در حوزه علمیه جایگاه دیرینهای دارد افزود: امروز شاهد هستیم که شعر در حوزههای علمیه بیش از آنچه که در حد انتظار است به رشد و بالندگی رسیده است.
وی، با اشاره به اینکه شعر در حوزههای علمیه به زمان تاسیس این مراکز مقدس باز میگردد افزود: عمر شعر در اسلام نیز به اندازه عمر اسلام است و مردم در صدر اسلام نیز با زبان شعر نبی مکرم را یاری میکردند.
رئیس مرکز فرهنگی و هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز داشت: امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و همچنین برخی دیگر از علما که در زمینه سرودن شعر تبحر داشتند جریان با نشاط و پویایی را برای حوزه به ارمغان آوردند.
وی افزود: در مجمع فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی یکی از انجمنهایی که فعال است، انجمن شعر است که در آن بیش از ۲۰۰ شاعر طلبه حضور دارند.
حجت الاسلام کمساری، جشنواره شعر اشراق را پاسخی به نیاز طلاب در عرصه شعر برشمرد و افزود: در این جشنواره هزار و ۳۰۰ اثر از ۲۳۰ شاعر حضور دارد که نسبت به جشنواره نخست رشد چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به اینکه در طول سال برای شاعرانی طلبهای که به صورت فعال با انجمن شعر در ارتباط هستند برنامههای مختلفی از جمله شب شعر و نقد کتاب گذاشته میشود، افزود: در این دوره از جشنواره به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز نهضت امام خمینی(ره) بخش ویژهای نیز مربوط به نهضت امام راحل قرار داده شد که از این بخش نیز استقبال خوبی شد و از پنج اثر برگزیده در این زمینه نیز تجلیل به عمل میآید.
در این مراسم نفرات برگزیده دومین جشنواره شعر اشراق معرفی و هدایای خود را از دست حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی دریافت کردند.
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