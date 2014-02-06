به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی شامگاه چهارشنبه در دومین جشنواره سراسری شعر اشراق که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای شعر و شاعر متعهد اظهار داشت: شعر متعهد شعری است که حرکت آفرین و راهگشا باشد و شاعر متعهد نیز به کسی میگویند که ابتدا درون خود را ساخته و سپس روح خود را با معنویت در هم آمیزد.
وی با تأکید براینکه شعر، زیبایی روح و اندیشه شاعر را هویدا میکند، گفت: شاعر کسی است که هویت، جهانبینی، زیباشناختی و نظام ارزشی درونی خود را به بروز و ظهور میرساند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی روشنفکری را چالشی مهم بر سر راه شاعران متعهد دانست و افزود: این چالش نه تنها شاعران متعهد بلکه اهل فکر و اندیشه را نیز تهدید میکند.
وی، روشنفکری را دغدغهمندی نسبت به دردهای جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: امروز روشنفکران جهانی تنها دغدغههای خودشان را بیان میکنند در حالی که روشنفکر مردمی و بومی کسی است که بتواند با نگاه نقادانه و متکی بر ارزشها مسیر را باز کند و اذهان را نسبت به مسائل و کاستیهای جامعه حساس کند.
سیاستگریزی و سیاستزدگی چالشی دیگر در مسیر شاعران متعهد است
حجت الاسلام واعظی ادامه داد: سیاستگریزی و سیاستزدگی چالشی دیگر در مسیر شاعران متعهد است که باید عنوان داشت بر اساس آموزههای امام راحل که مردم باید همواره در صحنهها حضور داشته باشند، شاعر نیز نمیتواند نسبت به مسائل جامعه بیتفاوت باشد.
وی افزود: داشتن دغدغه شکلی به جای محتوایی از دیگر چالشهای مهم شاعران است که باید نسبت به این مسئله دقت لازم را داشته باشند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به مناسبت سالگرد پنجاهیمن سال آغاز نهضت امام راحل در سال جاری قصد داشتیم فعالیتهای خاصی انجام دهیم ولی این مسئله با انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری تقارن پیدا کرد و نتوانستیم برنامههای مد نظر را اجرا کنیم.
توکل به خداوند متعال و اعتماد به مردم دو ویژگی بارز امام راحل بود
وی با اشاره به ویژگیهای برجسته امام راحل که موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد، افزود: توکل به خداوند متعال و اعتماد به مردم بود دو ویژگی امام راحل بود که سبب موفقیت پیروزی انقلاب اسلامی شد.
حجت الاسلام واعظی ابراز داشت: قبل از انکه مردم به امام راحل اعتماد کند امام به مردم اعتماد کرد و در واقع امام خلوص و اسلام خواهی را در مردم مشاهده کرد و با توکل به خدا مسیر انقلاب اسلامی را در پیش گرفت.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه امام راحل اعتماد عمیقی به مردم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشتند، افزود: در دوران جنگ بیشتر فرماندهان جبههها را جوانان تشکیل میدادند که این امر نشان از اعتماد امام راحل به مردم و جوانان در عرصههای مختلف بود.
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