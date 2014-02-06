استفاده از ذخایر دریای خزر برای تامین نیازهای مناطق شمالی کشور/ یک سرو گردن از غرب بالاتریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با وزیر کشور در سخنانی با بیان این مطلب که "ما هر گز در طول تاریخ به هیچ کشوری بد نکردیم" گفت: غرب باید بداند که ما یک سرو گردن از آنها بالاتر هستیم، همیشه در طول تاریخ دانش و دانشگاهیان نزد ما محترم بوده اند و ما در کشور خود الهیات را در کنار طبیعیات در مراکز علمی مان داشته ایم و آنها را از هم جدا نکردیم اما در پرونده علمی غرب گالیله سوزی و جدایی علوم از یکدیگر وجود دارد.



وی ادامه داد: جنگ جهانی اول و دوم در پرونده سیاه همین اعضای گروه 1+5 است و همین گروه پنج به اضافه یک بودند که دهها میلیون نفر را به کشتن دادند و این نکات باید در جلسات خصوصی به آنها تذکر داده شود.



وی بیان کرد: ما در طول 8 سال جنگ تحمیلی و بعد از آن بارها شرافت خود را ثابت کردیم، از جمله در جریان حمله عراق به کویت و دخالت غرب هر چه از ما خواستند که برای تلافی جنایات صدام با آنها همکاری کنیم با تمام قدرتی که در اختیار داشتیم این کار ار نکردیم و پای امضای خود در قطعنامه ماندیم.



این مرجع تقلید به بیان این مطلب که "دین تمام حسنه دنیا و اخرت بشر را تامین می کند" اظهار داشت: باید به غرب تذکر داد که گرچه آخرت را قبول ندارید اما باید بدانید که دین می تواند به بهترین نحو دنیای شما را نیز تامین کند.



وی در ادامه به برخی از مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: باید استفاده از ذخایر نفتی دریای خزر برای تامین نیازهای مناطق شمالی کشور در دستور کار قرار بگیرد.



آیت الله جوادی خاطرنشان کرد: تمام این کشور غرق در نعمت و فراوانی است، لذا نباید با وجود نیروی انسانی جوان نگران سونامی بیکاری باشیم.



وی اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار داد و گفت: اقتصاد مقاومتی با خودکفایی در چند بخش به خصوص بخش کشاورزی تامین می شود، ما باید در بخش اقتصاد با توجه به ظرفیت های بومی هر منطقه از کشور، برای همان منطقه برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت کنیم.



استاد حوزه علمیه قم ملتهای دنیا را آماده دریافت معارف حقیقی اسلام دانست و بیان کرد:ملتهای جهان تشنه عدل و حقیقت هستند و باید حساب دولتها را از ملتهایشان جدا دانست.



در ابتدای این دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور به آیت الله جوادی آملی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید پرداخت.



وزیر کشور گفت: تصور آمریکا و دول غربی این بود که تحریم ها می تواند مردم ایران را خسته و ناامید کند اما به لطف خدا با اقدامات صورت گرفته این امر محقق نشد و مردم با حضور با شکوه در انتخابات ریاست جمهوری امید خود را به جهانیان نشان دادند.



رحمانی فضلی افزود: پس از همراهی خوب مجلس شورای اسلامی و استقرار دولت ثبات نسبی به فضای کسب و کار برگشته و روند رشد منفی اقتصادی کشور متوقف شده است.



پس از این دیدار رحمانی فضلی ضمن بازدید از قسمتهای مختلف بنیاد بین المللی اسراء در درس اخلاق حضرت آیت الله جوادی آملی حضور یافت.