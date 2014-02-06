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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۱

تغییر برنامه های جشنواره فیلم فجر شیراز/"ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" به جمعه موکول شد

تغییر برنامه های جشنواره فیلم فجر شیراز/"ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" به جمعه موکول شد

شیراز - خبرگزاری مهر: برنامه های سیزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز دچار تغییراتی شده و بر اساس آن نشست نقد و بررسی فیلم "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان جمعه 18 بهمن با حضور عوامل فیلم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه 19 بهمن نشست نقد و بررسی فیلم "انارهای نارس" به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی برگزار می شود و در ادامه یکشنبه 20 بهمن این نشست ها با حضور عوامل فیلم "خانوم" به کارگردانی تینا پاکروان برپا می شود.

با توجه به برگزاری راهپیمایی 22 بهمن، برنامه های جنبی جشنواره در این روز تعطیل است و چهارشنبه 23 بهمن "50قدم آخر" کیومرث پوراحمد در تالار حافظ به نقد گذاشته می شود.

برنامه های جنبی جشنواره فیلم فجر شیراز به نحوی است که آثار به نقد و بررسی گذاشته شده از عوامل سینمایی شیراز بهره برده باشند.

برنامه های جنبی سیزدهمین جشنواره فیلم فجر که تا 25 بهمن در شیراز ادامه دارد ساعت 19 در تالار حافظ برگزار می شود.

کد مطلب 2230747

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