اکران 20 فیلم فجر در البرز/ انتخاب سینما هجرت تکریم شهروندان است

عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اکران فیلم های سی و دومین جشنواره فجر در البرز گفت: امسال نیز مانند سال گذشته همزمان با اکران فیلم های فجر در تهران، تعدادی از این فیلم ها در البرز نیز به نمایش درمی آید.

وی با بیان اینکه سینما هجرت برای نمایش فیلمهای فجر انتخاب شده، اظهار داشت: سینما هجرت سینمای مرکزی شهر است که ظرفیت بالایی برای استقبال از مخاطبان دارد به همین علت این سینما رابرای اکران فیلم ها معرفی کردیم.

وی گفت: سینمای هجرت یکی از قدیمی ترین و مقاوم ترین سینماهای شهر از حیث قدمت و سازه است که قابلیت بالایی برای حضور مخاطبان و تماشاگران دارد.



قره داغی از نصب سیستم دیجیتال صوت و تصویر در سالن های سینمای هجرت خبر داد و ادامه داد: اصلاح کامل صدا در سینمای مورد نظر صورت گرفته و پرده های این سینما مهیای اکران مناسب فیلم های جشنواره فجر است.



وی افزود: همچنین امکانات ارسال خبر و بهره گیری از اینترنت در سالن این سینما برای خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز فراهم شده است.



مدیر کل حوزه هنری استان البرز با تاکید بر اینکه طبق مقررات جشنواره، تنها یک سینما می توانست به بحث اکران فیلم های جشنواره فجر اختصاص یابد، یادآور شد: با توجه به آماری که از تجربه خوب روز "سینما سلام" به دست آمد نشان داد مردم بیشتری امکان دسترسی و استفاده از سینمای هجرت به عنوان سینمای مرکزی شهر را دارند. از همین رو انتخاب سینمای هجرت برای اکران فیلم ها در واقع نوعی تکریم شهروندان و توجه به امکانات آنها بود.

وی یادآور شد: استقبال خوبی از فیلم ها در روز نخست نمایش به عمل آمده که امیدواریم تا پایان اکران ادامه داشته باشد و شاهد رونق این سنمای قدیمی شهر باشیم.

به گفته قره داغی اکران 20 فیلم شامل اکران فیلم های رد کارپت، پایان خدمت، خط ویژه، عاشق ها ایستاده می میرند، بیگانه، ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه، زندگی جای دیگری است، خانوم، خانه پدری، «چ»، مردم به وقت شهریور، خانه ای کنار ابرها، پنج ستاره، پنجاه قدم آخر، کلاشینکف، شهابی از جنس نور، حق سکوت، سایه روشن و اشباح از روز گذشته در سینما هجرت آغاز شده است.

