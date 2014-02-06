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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۴

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی دبیری در غیاب شمسایی/ فاصله‌ در صدر جدول حفظ شد

پیروزی دبیری در غیاب شمسایی/ فاصله‌ در صدر جدول حفظ شد

با پیروزی تیم‌های فوتسال دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال، فاصله شش امتیازی تیم‌های صدرنشین و دوم جدول لیگ حفظ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر فوتسال بعد از ظهر امروز پنجشنبه برگزار شد که در یکی از مسابقات امروز، تیم رده دومی گیتی پسند اصفهان موفق شد در خانه خود برابر تیم پتروشیمی ماهشهر با نتیجه 3 بر یک به برتری برسد. همچنین تیم تاسیسات دریایی در تهران برابر شهید منصور قرچک به میدان رفت که با نتیجه سنگین 4 بر 6 شکست خورد.

تیم شهرداری تبریز هم موفق شد این هفته به یک برد پرگل برسد و تیم ماهان تندیس قم را با نتیجه 6 بر 3 از پیش رو بردارد. در حساس‌ترین بازی هفته بیستم هم تیم دبیری تبریز در حالی که وحید شمسایی، بازیکن - مربی خود را در اختیار نداشت توانست تیم میثاق تهران را با نتیجه 4 بر 3 شکست بدهد تا همچنان با شش امتیاز اختلاف نسبت به تیم گیتی پسند، با 49 امتیاز صدرنشینی‌اش را تداوم بدهد.

نتایج بازی‌های امروز به این شرح است:

* پتروشیمی یک - گیتی پسند اصفهان 3
* تاسیسات دریایی 4 - شهید منصوری 6
* شهرداری تبریز 6 - ماهان تندیس 3
* دبیری تبریز 4 - میثاق تهران 3

هفته بیستم فردا جمعه با سه مسابقه دیگر ادامه می یابد که برنامه بازی ها به شرح زیر است:

* زمزم اصفهان - فرش آرای مشهد؛ پیروزی اصفهان
* ملی و حفاری ایران - شهرداری ساوه؛ نفت اهواز
* هلال احمر - راه ساری؛ شهید پورشریفی تبریز

کد مطلب 2230838

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