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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۳

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ قیمت جهانی مواد غذایی به شدت افزایش یافت

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛ قیمت جهانی مواد غذایی به شدت افزایش یافت

سازمان فائو از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل جنگ و تحولات آب و هوایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) تاکید کرد که قیمت مواد غذایی در سراسر جهان طی ماه ژوئیه گذشته به بالاترین سطح خود طی سه سال گذشته در سایه شرایط آب و هوایی نامطلوب و همچنین تنش ها در خلیج فارس و دریای سیاه رسیده است.

بر اساس این گزارش، این افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل درگیری های ژئوپولیتیک به ویژه جنگ افروزی آمریکا علیه ایران و همچنین جنگ اوکراین رخ داده است.

کارشناسان فائو هشدار دادند که جهان با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت مواد غذایی رو به رو خواهد شد.

لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و افزایش جهانی قیمت ها به ویژه در زمینه مواد غذایی و سوخت شده است.

کد مطلب 6910729

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