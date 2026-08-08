به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) تاکید کرد که قیمت مواد غذایی در سراسر جهان طی ماه ژوئیه گذشته به بالاترین سطح خود طی سه سال گذشته در سایه شرایط آب و هوایی نامطلوب و همچنین تنش ها در خلیج فارس و دریای سیاه رسیده است.

بر اساس این گزارش، این افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سراسر جهان به دلیل درگیری های ژئوپولیتیک به ویژه جنگ افروزی آمریکا علیه ایران و همچنین جنگ اوکراین رخ داده است.

کارشناسان فائو هشدار دادند که جهان با موج جدیدی از تورم و افزایش قیمت مواد غذایی رو به رو خواهد شد.

لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و افزایش جهانی قیمت ها به ویژه در زمینه مواد غذایی و سوخت شده است.