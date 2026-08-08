به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی، ضمن گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، فعالان عرضه رسانه را فرماندهان میدان جنگ ترکیبی علیه دشمنان خواند و برنقش تعیین کننده آنان در تقویت بصیرت عمومی جامعه، تاکید کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»

هفدهم مردادماه، یادآور شهادت مظلومانه محمود صارمی و نام‌گذاری این روز به عنوان «روز خبرنگار»، فرصتی مغتنم، برای پاسداشت تلاش‌های بی‌پایان، مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر اصحاب رسانه و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی است؛ آنان که با تعهد، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، پرچم آگاهی‌بخشی را در جامعه برافراشته نگاه داشته‌اند.

نام‌گذاری ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار، ریشه در حماسه‌ای دارد که در آن، یکی از متعهدترین خبرنگاران ایرانی، در مسیر انعکاس حقیقت، جانش را فدای رسالت حرفه‌ای خویش کرد و نشان داد که خبرنگاری، صرفاً یک شغل نیست، بلکه رسالتی بزرگ در مسیر روشنگری و دفاع از حقیقت است.

در شرایط کنونی که ایران اسلامی شاهد پیچیدگی‌های روزافزون در عرصه ارتباطات و شکل‌گیری «جنگ ترکیبی» از سوی دشمنان است، نقش خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری برجسته و تعیین‌کننده است. امروز رسانه و روایت، به میدان اصلی تقابل دشمنان با ملت قدرشناس ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شده و خبرنگاران، فرماندهان خط مقدم این نبرد رسانه‌ای به شمار می‌روند؛ فرماندهانی که با ابزار قلم، تصویر و روایت، در برابر هجمه‌های سازمان‌یافته دشمنان ایستادگی می‌کنند.

خبرنگاران با تبیین واقعیت‌ها، مقابله با جریان‌های تحریف و انتشار آگاهانه اخبار، نقش حیاتی در خنثی‌سازی جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان ایفا می‌کنند. آنان با روشنگری مستمر، ملت‌ها را در مسیر تشخیص حق از باطل یاری داده و زمینه‌ساز تقویت بصیرت عمومی در برابر موج‌های فریب و عملیات‌های شناختی می‌شوند. بی‌تردید، استمرار این مسیر نیازمند حمایت، صیانت و تقویت جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران است تا این قشر فرهیخته بتواند با استقلال، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، نقش بی‌بدیل خود را در پاسداری از حقیقت و آگاهی‌بخشی به جامعه به بهترین نحو ایفا نماید.

اینجانب، به نمایندگی از کلیه همکاران و همرزمان خویش در معاونت روابط عمومی و رسانه ارتش سرفراز جمهوری اسلامی ایران، روزخبرنگار را به کلیه فعالان شریف میدان اطلاع‌رسانی تبریک گفته و تاکید می‌کنم که ارتش، همواره خود را حامی خبرنگاران متعهد و آگاهی می‌داند که در مسیر صیانت از منافع ملی و عزت ایران اسلامی، از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و لحظه‌ای را در جهت مقابله با برنامه‌های رسانه‌ای شون دشمنان، از دست، نمی‌دهند.

معاون روابط عمومی و رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم ستاد سید حسن ابوترابی