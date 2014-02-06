سند اجرایی رفع مشکلات پروژه های عمرانی شهرستان های خراسان رضوی تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی در سومین جلسه شورای اسلامی استان اظهار کرد: پس از احصا و تجمیع مشکلات شهرستان ها در قالب یک سند از سوی نمایندگان شوراهای اسلامی، با مدیریت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی اقدامات لازم جهت رفع این مشکلات به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دفاتر ستادی ذیل آن آمادگی کامل جهت حضور نمایندگانی از شوراهای اسلامی استان در جلسات خود به منظور پیگیری و رفع مشکلات پیش روی شهرستان ها را دارند.

واحدی خواستار حضور نمایندگان شوراها در کارگروه های مربوط به توسعه روستاها شد و افزود: در برنامه های توسعه عمرانی هر شهرستان، یک روستا به صورت آزمایش جهت اجرا پیش بینی می شود، انتخاب و در صورت موفقیت به سایر روستاها تسری خواهد یافت.

وی ضمن استماع مشکلات شهرستانها در حوزه عمرانی که از سوی اعضای شوراهای اسلامی ارایه شد، اظهار کرد: مشکلات مربوط به بهره برداری از واحدهای مسکن مهر شهرستان ها تا حدود زیادی در شورای مسکن استان پیگیری شده است به گونه ای که پیشرفت فیزیکی این پروژه ها در آخرین جلسه شورا به 79 درصد رسیده بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان افزود: با برگزاری منظم جلسات، تعیین تکلیف تعاونی های کم کار و پیگیری مصوبات جهت اجرا، تا شهریور 93 تمامی واحدهای مسکن مهر استان به بهره برداری خواهد رسید.

واحدی مشکلاتی را که اخیرا در خصوص افت فشار گاز در شهرستان های کاشمر، بردسکن و خلیل آباد رخ داد را ناشی از برودت کم نظیر هوا و استفاده ی بی رویه دانست و گفت: به منظور رفع دائمی مشکلات این شهرستان ها و جلوگیری از تکرار آن، اقداماتی در دستورکار معاونت عمرانی قرار گرفته است.

وی در خصوص رفع کمبود آب شرب در شهرستان های مه ولات و تربت حیدریه، شورای اسلامی این شهرستان ها را مسوول رسیدگی به مشکلات اجتماعی احتمالی دانست و بیان کرد: استانداری نیز با برگزاری جلسات متعدد، تمام تلاش خود را برای رفع این کاستی ها مبذول می دارد و جهت اجرای آبرسانی به تربت حیدریه ومه ولات تصمیمات لازم اتخاذ شده است.